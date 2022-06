Un projet artistique d’élèves de Regina sensibilise à la stigmatisation de la surdité

L’exposition intitulée From Deaf Shame to Deaf Same contient une série de diaporamas, de photographies et de descriptions écrites.

Elle partage le travail des élèves en s’appuyant sur leurs propres expériences en tant que personnes sourdes et malentendantes.

Les auteurs illustrent les sentiments d’isolement et d’humiliation que ressentent parfois les membres de la communauté sourde, mais aussi les sentiments d'acceptation et d’appartenance qui se dégagent de ce groupe.

Honnêtement, je me sens assez bien pour raconter mes histoires, et pour faire savoir aux gens à quel point les personnes sourdes et malentendantes se sentent , a mentionné Jeff Liu, étudiant programme pour sourds et malentendants qui a participé à l’exposition.

Jeff Liu explique que la réalisation qui met l’accent sur l’intimidation au sein de la communauté sourde résonne le plus chez lui.

Une enseignante du Winston Knoll Collegiate, Michelle Grodecki, affirme que ce projet a été un projet puissant pour ses élèves, dont beaucoup ont grandi dans une langue privée en raison d’un manque d’accès à une éducation appropriée.

Nous avons eu des étudiants qui ont participé à notre programme et qui ont eu beaucoup de difficultés à identifier un sentiment - qu’ils soient heureux, tristes ou fous. Mais vers la fin, nous avons pu avoir plus de discussions , a-t-elle expliqué.

Yamama Alrweilei, autre étudiante qui a travaillé sur l’installation a affirmé que tout le monde se sentait égal pendant le processus, ce qui a contribué à enrichir l’expérience.

Elle espère que ce projet mènera à un meilleur accès à l’éducation en langue des signes ASL.

« Je veux que les gens apprennent à nous soutenir, à soutenir les sourds. Traitez avec nous de la même façon que vous traitez avec une personne entendante, les personnes sourdes sont les mêmes. » — Une citation de Étudiante au DHP, Yamama Alrweilei

Le mentor du programme pour sourds et malentendants, Allard Thomas, aussi une personne sourde, estime que ce projet met l’accent sur la nécessité pour les étudiants d’avoir plus d’expositions aux langues des signes ASL.

La pièce m’a vraiment touché parce qu’il y avait beaucoup de chagrin à entendre leurs histoires. Dans la culture dominante, il est très normal d’écouter et d’entendre des choses, mais pour ces élèves, ils n’ont pas cette capacité , a-t-il dit.

Avec les informations de Jessie Anton