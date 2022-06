La crise sanitaire a coûté 15 milliards de dollars au réseau de la santé du Québec

L'état d'urgence sanitaire a permis au réseau de la santé de dépenser sans compter pour protéger les Québécois durant les deux ans de pandémie. Dans le rapport d'événement sur les dépenses de la pandémie de la COVID‑19, rendu public mardi, on découvre que la facture s'élève à 15 milliards de dollars.

La Loi sur la santé publique obligeait le ministre de la Santé et des Services sociaux à rendre public un tel bilan détaillé dans les trois mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire. C'est chose faite, à trois jours de la fin de la session parlementaire.

Ce grand rapport de plusieurs centaines de pages expose l'ensemble des dépenses effectuées. En raison de l'urgence sanitaire, la loi permettait au gouvernement de faire les dépenses nécessaires, sans délai ni formalité, et sans appel d'offres.

Le total des dépenses brutes s’élève à plus de 18,8 milliards de dollars, entre mars 2020 et mars 2022. Il faut toutefois soustraire de ce montant 3,85 milliards de dollars qui correspondent à une baisse des dépenses régulières en santé en raison du ralentissement des activités hors-COVID-19.

Extrait du rapport d'événement sur l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID‑19. Photo : Radio-Canada / MSSS

Les institutions qui ont mis la main à la poche et dont les dépenses sont rapportées sont le ministère de la Santé et des Services sociaux, les établissements de santé, le Centre d’acquisitions gouvernementales et la Société québécoise des infrastructures.

Le bilan des dépenses n'inclut pas celles réalisées par les autres ministères, par exemple les soutiens aux entreprises en difficulté.

4500 contrats conclus de gré à gré dans le cadre de l'urgence sanitaire

Entre le 13 mars 2020 et le 23 mars 2022, le réseau de la santé a conclu 4505 contrats, dont 4485 de gré à gré, sans appel d'offres.

Il s'agit d'achat de fournitures, d'équipements de protection, de médicaments, ou pour procéder à des travaux de construction. L'ensemble totalise 6 milliards de dollars.

Certains de ces achats avaient dû se faire dans la précipitation et dans un contexte de forte concurrence, au début de la pandémie, ce qui avait tiré les coûts vers le haut.

Extrait du rapport d'événement sur l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID‑19 Photo : Radio-Canada / MSSS

Par exemple, 89 millions de dollars ont été dépensés pour la vaccination et le dépistage. Cela n'inclut pas l'achat des vaccins, qui étaient fournis par le gouvernement fédéral.

On remarque notamment que la location de l'atrium du stade olympique de Montréal pour la vaccination a coûté 7,5 millions de dollars au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Chaque contrat de gré à gré conclu dans le cadre de l’urgence sanitaire doit être passé au peigne fin , a déclaré le porte-parole de Québec solidaire en matière de Santé, Vincent Marissal. Il veut avoir l’assurance que la CAQ n’a pas profité de la situation pour tourner les coins ronds .

Entre mars 2020 et mars 2022, l'état d'urgence sanitaire a été renouvelé 115 fois au Québec, avec autant de décrets adoptés.