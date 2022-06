Des armes toujours accessibles à des retraités de la police de Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) fait preuve de laxisme dans sa gestion des cartes magnétiques donnant accès aux armes et autres équipements jugés « sensibles », au point où il n’est pas rare que des agents aient toujours en leur possession une carte active plus d’un an après être partis à la retraite.

Dans le cadre de la préparation de son rapport annuel 2021, le vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Samson, s’est intéressé à la gestion des équipements de protection et d’intervention utilisés par les policiers et les pompiers de Québec.

Ses travaux ont mis en lumière des lacunes dans le contrôle des équipements du SPVQ susceptibles de mettre en cause la sécurité du public. Ceux-ci incluent les armes à feu, les munitions, les agents chimiques, les bâtons télescopiques et les vaporisateurs de poivre de Cayenne (aérosols capsiques).

Délais de désactivation

Selon Michel Samson, les accès aux bâtiments et aux locaux où sont renfermés ces équipements, qui fonctionnent la plupart du temps par carte magnétique, ne sont pas désactivés en temps opportun à la suite du départ d’un employé.

Sur les 46 départs survenus au SPVQ entre janvier 2020 et novembre 2021, le vérificateur général et son équipe en ont sélectionné 12 pour vérifier les délais de désactivation des cartes magnétiques.

Michel Samson estime que les lacunes entourant l'accès aux équipements utilisés par les policiers de Québec sont «faciles à corriger». Photo : Radio-Canada

L’exercice a démontré que six cartes étaient toujours actives. Leurs détenteurs conservaient donc l’accès aux différents bâtiments et locaux du SPVQ , y compris la voûte d’armes. Dans la plupart des cas, le départ de la personne remontait à plus d’un an.

Si [ces équipements] se retrouvent entre les mains d’un individu mal intentionné, il pourrait mettre des personnes en danger , écrit Michel Samson.

Il y a un ménage à faire là

De plus, certains policiers ont en leur possession deux, trois, voire, quatre cartes toujours actives.

Plus de 20 % des policiers ont plus d'une carte d'accès. On ne devrait pas avoir ça normalement. Il y a un ménage à faire à partir de là , insiste le vérificateur général.

Son rapport mentionne en outre que le SPVQ n’arrive pas à respecter son objectif de remplacer les gilets pare-balles après une utilisation de 5 ans.

Sur les 900 gilets que détient le corps policier, 289 ont plus de 5 ans. Sur ce nombre, 87 appartiennent à des patrouilleurs, plus exposés aux risques de blessures par balle.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux