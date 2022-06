26 millions $ pour la création d’un grand studio à North Bay

Lors du dévoilement du projet lundi, les responsables ont dit vouloir faire de North Bay le prochain grand centre de production de films et de séries télévisées, à l’image de Toronto, Atlanta et Londres.

Nous devrions avoir environ un demi-million de pieds carrés en plateaux de construit à travers la région de North Bay d’ici cinq à huit ans , explique le président de North Star Studios, Mitch Ouimette.

Pour y construire les nouveaux plateaux, M. Ouimette et ses partenaires ont acheté un édifice de 100 000 pieds carrés situé sur un terrain de 4,8 hectares qui leur a été vendu par la compagnie minière Epiroc.

L’espace qu’offre le terrain permettrait au studio de grandir. D’après le président, ce plan mènera à la création de jusqu’à 1000 emplois dans l’industrie du cinéma et des secteurs connexes à North Bay.

Pour atteindre son objectif d’aider la municipalité à devenir une destination de choix, North Star Studios a signé une entente de 150 millions $ avec la compagnie de production ORWO Group.

« Pourquoi est-ce que North Bay ne pourrait pas devenir le prochain grand centre cinématographique de l’industrie? » — Une citation de Mitch Ouimette, président de North Star Studios

D’après des professionnels de l’industrie ayant déjà tourné dans le nord de la province, ce projet pourrait s’avérer être le coup de pouce nécessaire pour attirer de grosses productions hollywoodiennes.

North Bay a un bel avenir

Selon le réalisateur et président de Carousel Pictures, Tyler Levine, il faudrait peut-être un an avant que North Bay devienne un vrai centre pour les industries du cinéma et de la télévision.

Une fois que Hollywood réalise qu’il y a un studio là qui permet aux productions de faire ce qu’elles veulent, elles passeront probablement beaucoup plus de temps à North Bay , estime-t-il.

M. Levine a récemment tourné l’adaptation au grand écran du roman All My Puny Sorrows de l’écrivaine canadienne Miriam Toews à North Bay.

Tyler Levine a préféré le Nord de l'Ontario au Manitoba pour tourner le film All My Puny Sorrows. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

« Tant et aussi longtemps que l’argent intéressera Hollywood, North Bay a un bel avenir, surtout grâce à ce nouvel espace de tournage. » — Une citation de Tyler Levine, réalisateur et président de Carousel Pictures

Contrairement aux grandes villes du Sud de l’Ontario comme Toronto et Hamilton, monsieur Levine estime que le Nord de l’Ontario offre des options beaucoup plus abordables aux productions.

Il ajoute qu'elles souhaitent d’abord concentrer leurs dépenses sur les acteurs et la mise en scène d’un film ou d’une série.

Un tel studio pourrait rendre la région encore plus attrayante. Les studios à Toronto sont pratiquement toujours occupés. Il y a quasiment un marché noir. Il faut négocier pour louer le studio quatre ans à l’avance à un prix exorbitant , poursuit M. Levine.

Une industrie en pleine croissance

Le réalisateur et cascadeur de Cambridge, Randy Butcher, partage la même opinion. Il espère que ce projet mènera au tournage de plusieurs gros films.

« La construction d’un studio comme ça dans une région qui est déjà magnifique captera beaucoup d’attention. » — Une citation de Randy Butcher, réalisateur et cascadeur

Au cours des dernières années, le Nord de l’Ontario a su s’adapter aux besoins de l’industrie et des nouvelles productions qui souhaitent tourner dans la région.

La directrice du tourisme et de la culture de la Ville de Sudbury, Lara Fielding, s’attend à ce que la demande des productions pour des services continue de croître au cours des prochaines années.

La série télévisée pour enfants, Amélie et compagnie!, est tournée dans une maison dans un quartier près de Bell Park, dans le Grand Sudbury (archives). Photo : Radio-Canada / Benjamin Aubé

Des productions à long terme comme Letterkenny et Shoresy, qui ont été attirées vers le Nord, exigent plus de notre infrastructure cinématographique et nos services , indique-t-elle.

M. Butcher a lui-même vu des changements pendant que sa fille participait à quelques tournages dans le Nord.

[Il y a plusieurs années] l’infrastructure n’était vraiment pas à la hauteur de ce dont elle avait besoin en tant que réalisatrice artistique. Elle a depuis trouvé de nombreux contacts qui ont complètement changé leurs services pour accommoder les productions , raconte-t-il.

Le Nord : un trésor caché

Le président de ORWO Group, Jake Seal, indique que trois films mettant en vedette des acteurs de renommée mondiale comptent tourner dans les nouveaux studios de North Star. L’entreprise souhaite également y tourner des séries télévisées.

Nous sommes tombés amoureux de ce que la région peut faire, de l’impact du changement des saisons et de l’appui des gens qui s’y trouvent. Il y a une géographie merveilleuse, de la neige et de la glace fiable durant certaines parties de l’année et une merveilleuse saison estivale , explique-t-il.

Cet amour pour la région est partagé par plusieurs autres professionnels de l’industrie ayant œuvré dans la région, comme MM. Butcher et Levine.

J’adore le Nord. C’est beau, les gens sont chaleureux, il n’y a personne que j’ai rencontré qui n’était pas dans l’industrie que je n’ai pas adorée , explique M. Butcher.

J’espère que lorsque North Bay deviendra un grand centre, cette mentalité nord-ontarienne d’être accueillant, gentil, généreux, optimiste et reconnaissant ne disparaîtra pas , lance M. Levine.

Avec les informations de Christophe Simard, Aya Dufour et Jonathan Migneault de CBC