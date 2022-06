Ville cosmopolite et capitale économique du Canada, Toronto présente plusieurs attraits récréotouristiques qui attirent chaque année des milliers de vacanciers. Nos journalistes se sont intéressés au développement touristique de cette métropole et aux lieux incontournables pour qui souhaitent découvrir la ville reine.

Le 7 octobre 1977 à l’émission Aller-retour, l’animateur Jacques Duval s’entretient avec la chroniqueuse voyage au journal Le Devoir, Monique Nuytemans-Desroches, qui présente les différents centres d'intérêt de la ville de Toronto.

Le quartier Yorkville et la Place de l’Ontario

À ceux qui croient que Toronto est une ville ennuyante, l’animateur réplique que la métropole est devenue beaucoup plus attrayante à partir des années 1970. La ville s’est développée à un rythme accéléré en raison des différents groupes ethniques qui s’y sont installé et de son essor économique.

Outre la célèbre tour du CN, qui est la plus haute tour autoportante au monde, Toronto regroupe quelques trésors que les touristes ont tout intérêt à découvrir.

Monique Nuytemans-Desroches nous présente Yorkville. Repaire des hippies dans les années 1960, Yorkville est un quartier très joli où pullulent les boutiques, les galeries d’art et les restaurants les plus branchés.

La Place de l’Ontario, qui s’étend à l’époque sur 95 acres dans le lac du même nom, revêt aussi un intérêt particulier. Inaugurée en 1971, la Place de l’Ontario est à Toronto ce que Terre des hommes est à Montréal, de l’avis de l’animateur.

Sur les passerelles de la Place de L’Ontario se déroulent de multiples événements culturels. On y retrouve aujourd’hui la Cinésphère, un parc aquatique et un grand amphithéâtre.

La chroniqueuse du Devoir mentionne également que le Centre des sciences est un des pôles importants de la ville.

Le Centre des sciences

Au Téléjournal du 3 avril 1979, Radio-Canada présente un reportage sur le Centre des sciences qui a ouvert ses portes 10 ans plus, tôt en 1969.

Imaginé par l’architecte canado-japonais Raymond Moriyama, il est l’un des premiers musées interactifs au monde voué à la vulgarisation scientifique.

Un lieu où les jeunes et les moins jeunes sont invités à développer leurs cultures scientifiques en expérimentant et en touchant à tout.

Les Îles de Toronto

Plus d’un million de personnes visitent chaque année les îles de Toronto.

Le 9 août 2006 au Téléjournal Magazine, le journaliste Christian Grégoire visite les îles de Toronto situées dans le lac Ontario face à la ville de Toronto.

Sur les îles vivent quelques habitants et habitantes. C'est d’ailleurs l’une d’entre elles qui sert de guide à notre journaliste. Plusieurs résidents sont des artistes et très certainement des adeptes du jardinage à voir les magnifiques plates-bandes fleuries qui jouxtent les maisons des insulaires.

Sur l’île centrale, les enfants peuvent s’en donner à cœur joie en visitant la fermette et le parc d’attractions.

Les quatre plages sont importantes et deviennent des lieux de célébration lors de la belle saison. Les îles abritent également un ancien phare qui est le plus vieil immeuble de Toronto.

Accessibles via trois traversiers, les 15 îles sont reliées par des ponts et des voies navigables et constituent un monde à part à proximité de la plus grande ville du Canada.