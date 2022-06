Avertissement de crue à Ross River

Dans un communiqué paru lundi après-midi, l‘Organisation des mesures d’urgence du Yukon (OMU) souligne que le niveau de l’eau augmenter toujours, mais moins vite.

Les zones basses adjacentes à la rivière sont inondées , peut-on lire.

Le gouvernement utilise trois niveaux d’avis et d’avertissement pour les niveaux d’eau. L’avertissement de crue est le plus élevé et signifie que les niveaux d’eau d’une rivière ou d’un lac ont ou vont dépasser les berges et que les zones adjacentes vont être inondées.

L’ OMU demande au public de rester loin des rivières à débit rapide et des berges potentiellement instables.

Il affirme aussi que selon les modélisations actuelles, le niveau d’eau de la rivière Pelly à Ross River va continuer de monter avec la pluie et la fonte du manteau neigeux cette semaine pour atteindre 60 centimètres au-dessus du niveau actuel.

L’organisation précise cependant qu’il y a une haute incertitude avec cette prévision , puisque les averses devraient s'arrêter mardi, mais reprendre jeudi.

Le gouvernement averti qu’avec la quantité de neige record tombée cet hiver, les chances d’inondations sont plus élevées sur le territoire.

Il affirme que les communautés de Carmacks, Dawson, Old Crow, Pelly Crossing, Ross River, Teslin et Upper Liard sont menacées par les eaux, selon les résultats de la dernière étude sur les niveaux de neige, parue le 1er mai. Celle-ci affirme que huit des onze bassins fluviaux présentent des niveaux de neige record.

D’autres zones surveillées

Lundi soir, les autorités ont émis trois autres avis concernant des niveaux d’eau élevés.

La rivière Liard et ses affluents sont sous le coup d’un avis de surveillance alors que le niveau d’eau a augmenté de 31 centimètres au cours des dernières 24 heures et est maintenant au-dessus du niveau de la période de retour de cinq ans, tout en augmentant à un rythme croissant . La période de retour est la durée moyenne au cours de laquelle, statistiquement un événement d’une même intensité se reproduit.

À Carmacks, le fleuve Yukon fait l'objet d'un avis de crue avec des niveaux qui dépassent le niveau d'eau de la période de retour de deux ans et qui ont augmenté de près de 16 centimètres au cours des dernières 48 heures.

Le lac Teslin, à Teslin, fait également l'objet d'un avis de crue. Le niveau d'eau y a augmenté de 18 centimètres en 48 heures et dépassera le niveau de la période de retour de deux ans mardi, selon un avis.

Toutes les stations en amont et les stations de signalisation du bassin du lac Teslin continuent de monter alors que le ruissellement de la fonte des neiges en haute altitude se poursuit.

Avec les informations de CBC