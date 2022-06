Enseignants responsables des évaluations psychologiques : pas avant 2024

Il y a un an, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a adopté des changements à la loi sur l’Éducation qui permettent aux enseignants d’administrer des tests psychologiques. Ces changements avaient suscité la controverse, puisque plusieurs estimaient risqué de confier à des enseignants un rôle qui relève habituellement de professionnels en santé mentale.

Un processus d’embauche qui commence à peine

Un an plus tard, aucun enseignant n’a encore commencé à administrer les tests Wechsler-Bellevue pour enfants, que prévoient les changements législatifs.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a insisté, en 2021, pour que les enseignants puissent administrer des tests psychologiques. Photo : Radio-Canada

Les districts scolaires commencent à peine à embaucher les enseignants-ressource qui rempliront ces nouvelles tâches. À titre d’exemple, au District scolaire francophone sud on indique que trois personnes viennent d’être embauchées, et au District scolaire francophone du Nord-Ouest, on indique qu’une personne entrera en fonction en septembre.

Au total, 26 personnes doivent être embauchées dans la province, dont six dans les districts scolaires francophones.

La COVID-19 a retardé le processus

Le ministre de d'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, assure que tout était prêt pour aller de l'avant dès le mois de décembre 2021. Sauf que la COVID-19 a tout retardé.

Avec la vague de Delta qui était en train de reculer un peu, et Omicron qui était en train d'arriver, on a décidé, on va assurer qu'on ne prend pas les ressources des salles de classe, on ne veut pas créer une autre perturbation dans les écoles dans un temps où c'était très difficile pour tout le monde , souligne le ministre Cardy.

Il a donc été décidé de laisser se terminer l'année scolaire en cours avant d'embaucher les enseignants-ressources qui administreront les tests psychologiques. Ces personnes peuvent déjà œuvrer dans le système d'éducation. Elles doivent toutefois disposer d'une maîtrise pour obtenir un des 26 nouveaux postes.

Plus d’un an de formation nécessaire

Une fois embauchés, les 26 enseignants-ressource devront suivre une formation de 15 mois. Cette formation doit débuter en septembre prochain.

Les enseignants doivent détenir une maîtrise, avant d'entreprendre la formation qui leur permettra d'administrer des tests psychologiques. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La formation vise à familiariser les enseignants avec le test Wechsler. Elle portera aussi sur d’autres types d’interventions qui visent, souligne le ministère, à favoriser les apprentissages chez les élèves .

Les enseignants seront rémunérés durant leur formation. Ils seront membres de la Fédération des enseignantes et enseignants du Nouveau-Brunswick, comme l’ensemble du personnel enseignant de la province.

On prévoit donc que les enseignants chargés des tests psychologiques n’entreront en fonction qu’en 2024.

Les enseignants assurent qu’ils ne remplacent pas les psychologues

Le projet de loi qui visait à permettre aux enseignants d’administrer des tests psychologiques a suscité la controverse l’an dernier. Le Collège des psychologues avait dénoncé la mesure, ainsi que syndicat représentant les psychologues scolaires et les partis d’opposition.

Les enseignants assurent qu’ils ne prendront pas la place des psychologues dans les écoles.

Nathalie Brideau, présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, dit que les enseignants ne remplaceront pas les psychologues. Photo : Radio-Canada

On sait qu’il y a une pénurie de main d’œuvre également du côté des psychologues scolaires, on veut pas enlever le travail des psychologues, on veut pas non plus réduire leur travail, nous, les enseignants ressources qui vont être attitrés à ce genre d’emploi, eux c’est plutôt du côté pédagogique qu’ils vont faire des évaluations et des recommandations pour mieux accompagner les enfants vulnérables en salle de classe , explique Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.