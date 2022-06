À Saskatoon, 3 Afghanes pressent Ottawa d’agir pour un groupe de réfugiés au Pakistan

Farhang Nesar, Umulbanin Arjmand et Mina Rezwani découvrent leur nouvelle vie au Canada en s'établissant à Saskatoon. Elles font partie d’un groupe d’environ 450 personnes qui ont fui l’Afghanistan en septembre 2021. Seuls 250 d'entre eux sont parvenus au Canada jusqu'à présent.

Les autres sont restées à Islamabad en attendant que le Canada traite leurs demandes. Leurs visas pakistanais ont expiré et ils n'ont aucun droit légal.

Cette situation préoccupe les trois Afghanes, qui demandent à Ottawa d'accélérer le processus de traitement de ces dossiers. Je connais la dépression et le désespoir , indique Umulbanin Arjmand, qui envoie des textos à ses amies coincées au Pakistan.

De son côté, Farhang Nesar se dit impatiente de revoir son père qui est bloqué au Pakistan. Il est tout pour moi , dit Nesar. Je veux qu'il soit avec moi, qu'il soit en vie .

En dehors des 60 jeunes femmes célibataires âgées de 18 à 25 ans bloquées au Pakistan, le groupe de personnes en attente d’un visa est formé de leurs parents, de journalistes, de militants des droits de l'homme et de membres du conseil d'administration de l'École Marefat.

Ce lycée est internationalement reconnu pour l'attention qu'il porte aux enfants pauvres et persécutés de la communauté hazara, ainsi que pour l'éducation et l'autonomisation des filles en tant qu'universitaires, athlètes et musiciennes.

Masoma Azizi, 21 ans, photographe et vidéaste qui a travaillé à l'École Marefat, affirme que les conditions de vie des personnes restées en Afghanistan sont misérables.

Chaque fois que nous voulons sortir, nous devons porter de longues robes noires et parfois nous devons couvrir notre visage avec un foulard noir. Nous ne pouvons pas aller à l'école et nous ne sommes pas autorisés à travailler , a déclaré Azizi à CBC News par messages WhatsApp.

J'ai tout perdu et le seul espoir qui nous reste est d'arriver au Canada et de l'appeler chez nous et de poursuivre nos rêves.

Une attente douloureuse

Les autorités canadiennes ont fait comprendre qu'elles ne seraient pas en mesure de traiter rapidement les 450 demandes de réfugiés initialement reçues pour installer les personnes en même temps à Saskatoon, explique Jennifer Selendy, une avocate new-yorkaise et membre de la fondation 30 Birds, l’organisme qui se consacre à faire avancer leurs demandes auprès du gouvernement canadien.

Mme Selendy se dit reconnaissante que le gouvernement pakistanais ait autorisé plus de 200 autres Afghans, dont le visa pakistanais a expiré, à rester temporairement sur place. Elle estime toutefois que les jeunes femmes ne sont pas en sécurité et souhaite qu’Ottawa intervienne le plus rapidement possible.

Mais dans une telle situation chaque minute semble terrible, même quelques mois nous semblent une éternité, car nous sommes responsables de ces filles , a-t-elle indiqué.

Le ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, n'a pas voulu donner trop de détails sur le sujet.

Étant donné que les Afghans au Pakistan font partie d'une population vulnérable, nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails sur des cas spécifiques pour des raisons de sécurité , a déclaré son attaché de presse, Aidan Strickland.

Soutien de la communauté de Saskatoon aux réfugiés afghans

La fondation 30 Birds se félicite du soutien de la communauté à Saskatoon visant à accueillir les autres Afghans bloqués au Pakistan.

L’organisation devra parrainer à titre privé les 209 réfugiés restants. Elle a recueilli près de 4 millions de dollars pour couvrir toutes les dépenses liées à leur installation à Saskatoon, informe Jennifer Selendy.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a écrit au ministre fédéral en novembre dernier pour lui demander de réunir le groupe à Saskatoon.

Le sergent d'état-major Patrick Barbar, du Service de police de Saskatoon, a également lancé cet appel au gouvernement fédéral. Il a effectué une mission de 12 mois en Afghanistan en 2010 pour former le service de police national.

Il m'est venu à l'esprit que c'était là l'héritage de la contribution du Canada en Afghanistan : deux générations entières de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont grandi sans les talibans, ont reçu une éducation et ont pu rêver à leur avenir.

Avec les informations de Bonnie Allen