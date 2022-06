La possible candidature de Rick Chiarelli aux élections municipales fait réagir

C’est ce qu’il a déclaré aux médias lors d’un événement organisé dans son quartier, lundi soir, et c’est ce qui a été confirmé par son bureau, mardi, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

« Le conseiller Chiarelli n'a pas encore fait d'annonce officielle concernant son intention de se présenter, mais on s'attend à ce qu’il le fasse. »

Les intentions de Rick Chiarelli, qui briguerait ainsi un neuvième mandat consécutif, ont eu l'effet d’une bombe dans la capitale.

Stephen Blais, ex-conseiller municipal du quartier Cumberland et désormais élu provincial de la circonscription d’Orléans, est outré par la nouvelle.

Stephen Blais, ex-conseiller du quartier Cumberland et député libéral à Queen's Parks (archives)

Honnêtement, c’est ridicule. C’est une insulte pour les femmes et tous les résidents de son quartier , a-t-il affirmé en entrevue. S’il lui reste un peu d’honneur et de respect pour la démocratie [...] il ne se représenterait pas.

M. Blais a promis de réintroduire son projet de loi permettant d’expulser un élu municipal qui s’est comporté de façon répréhensible. Le projet de loi 10, qui était rendu à la troisième lecture, est mort au feuilleton au mois de mai en raison du déclenchement des élections en Ontario.

En novembre dernier, le salaire de Rick Chiarelli a été suspendu pendant 270 jours par la Cour supérieure de l’Ontario, après que celui-ci eut été reconnu coupable d’avoir eu des comportements inappropriés et de nature sexuelle envers deux employées de son bureau et trois femmes postulant à un emploi.

Tout récemment, CBC a révélé que M. Chiarelli faisait à nouveau l’objet d’une enquête de la commissaire à l'intégrité de la Ville d'Ottawa, à la suite de nouvelles plaintes déposées par une sixième femme.

M. Chiarelli a toujours nié avoir eu des comportements déplacés avec certaines femmes de son entourage.

Le professeur de droit municipal à l’Université d’Ottawa Stéphane Émard-Chabot n’est pas surpris d’apprendre que Rick Chiarelli songe à se représenter aux prochaines élections.

Si on regarde au niveau extérieur, ce qu’il projette depuis le début, le fait de se représenter s’inscrit dans la même logique , explique le professeur. [Il dit] qu’il n’a rien fait de mal, il n’a rien à se reprocher, il [veut] continuer à occuper ses fonctions. C’est ça, sa logique.

Il n’y a rien dans notre système en ce moment qui rend une personne non éligible pour un poste de conseiller municipal ou de maire pour ce genre d’inconduite , explique-t-il. Il n’y a aucun empêchement au niveau légal.

« Tout comme on ne peut démettre de ses fonctions quelqu’un qui a été élu, on ne peut pas l’empêcher de se représenter et de briguer un nouveau mandat, malgré son passé. »