Rénovation au Centre jeunesse de Rouyn-Noranda : les travaux encore au ralenti

Une dizaine d’adolescents hébergés au Centre jeunesse La Maison de Rouyn-Noranda vivent dans un gymnase reconverti en unité de vie temporaire depuis près d’un an maintenant.

Ces jeunes de 14 à 18 ans devaient aussi dormir dans des chambres de 8 pieds par 5 pieds, avec un matelas posé à même le sol jusqu’à ce qu’ils puissent réintégrer leur chambre le 8 avril.

À gauche, il s'agit du corridor menant aux chambres avec des rideaux qui ont servi de portes plus de 9 mois. Une chambre temporaire pour enfant figure sur la photo de droite. (archives) Photo : Gracieuseté/APTS

Les travaux au rez-de-chaussée devaient se terminer en juin selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, mais ils sont toutefois loin d’être terminés et n’auraient pas avancé depuis avril selon nos informations.

Je trouve ça vraiment désolant, car nos jeunes c’est l’avenir de demain et on dirait que le CISSS-AT n’en fait pas une priorité, on peut bien parler du COVID et toujours mettre ça sur le dos du COVID. [...] Après notre intervention et les photos qui ont sortis, ça pas été trop long que les jeunes ont au moins regagné leur chambre, mais au niveau de l’unité il n’y a rien qui a été fait , explique le président du syndicat APTS, André Vaillancourt, qui estime qu’il y a un problème de planification.

Il rappelle aussi que les jeunes de tout le centre jeunesse n’ont plus accès au gymnase pour faire de l’activité physique depuis maintenant 1 an.

La cuisine temporaire qui a été aménagée à l'intérieur du gymnase (archives) Photo : Gracieuseté/APTS

Échéancier modifié

Le CISSS-AT nous assure par courriel que la plupart des travaux devraient être complétés d’ici la fin du mois de juin, mais que certains travaux pourraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juillet.

Les délais actuels de réalisation sont tributaires de plusieurs délais de livraison indépendants au contrôle du CISSS , nous affirme-t-on par courriel.

On attendrait notamment des armoires qui ont été commandées il y a plus d’un mois.

L'unité du Groupe Kébec est fermée depuis plus de 9 mois. Photo : Gracieuseté/APTS

Le lanceur d’alerte muselé Le président du syndicat APTS, André Vaillancourt, est celui qui s’est rendu au Centre jeunesse de Rouyn-Noranda à la fin du mois de mars afin de prendre les photos que nous avons diffusées montrant dans quelles conditions étaient hébergés les adolescents du groupe Kébec. Il est aussi éducateur pour le centre jeunesse depuis plus de 30 ans. À la suite du reportage, le CISSS-AT l’avise pourtant qu’il doit maintenant passer par les ressources humaines s’il souhaite se présenter à l’établissement. Le Centre jeunesse pour moi c’est ma maison, j’en suis à 33 ans de services maintenant. [...] J’ai trouvé ça assez ordinaire, car moi je suis là dans l’intérêt de mes membres et des jeunes à qui on donne des services , explique-t-il.

Dépense imprévue

Selon nos informations, les travaux au centre jeunesse ont déjà coûté plus de 800 000 $ au CISSS-AT.

C'est ce qu'on peut apprendre dans un courriel de la présidente-directrice générale, Caroline Roy, obtenu à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Ainsi, nous devrons confirmer si tous les travaux initialement planifiés au rez-de-chaussée seront réalisés (avec impact et report d’autres travaux qui sont planifiés) ou si le plan de travaux se maintient. Merci de ne pas diffuser cette information aux équipes , explique-t-elle le 1er avril.

Le CISSS-AT nous a ensuite fait savoir le 31 mai que les travaux prévus au rez-de-chaussée auraient lieu comme prévus.

Un secret bien gardé

La communication semble avoir été difficile à l’interne concernant la situation au Centre jeunesse de Rouyn-Noranda. C’est ce qu’on a pu découvrir en analysant de nombreux courriels échangés entre des membres de la direction du CISSS-AT au début du mois d’avril.

Selon nos informations, les membres du conseil d’administration du CISSS-AT et plusieurs membres de la haute direction ignoraient dans quelles conditions étaient hébergés les adolescents du groupe Kébec au Centre jeunesse avant d’être interpellés par le syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

On les avait avisés que les adolescents seraient hébergés dans un gymnase le temps des travaux, mais ils ignoraient la durée et les conditions.

Le retour dans les chambres devancés

Dans les nombreux échanges courriels que nous avons obtenus, on constate aussi que la médiatisation du dossier, les pressions syndicales et politiques ont finalement contribué au retour plus rapide des adolescents dans leur chambre.

L’adjointe à la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Sarah Charbonneau, assure pourtant que ce n’est pas le cas.

Le mois dernier, lors d’une rencontre de suivi de chantier, il a été confirmé que le 8 avril les jeunes pourront réintégrer leurs chambres -confirmer que l’échéancier sera respecté , écrit-elle dans un courriel le 5 avril en fin de journée, quelques heures après la diffusion de notre reportage.

Pourtant la directrice du programme jeunesse au CISSS-AT, Sylvie Leblond, qui a assisté à cette rencontre de chantier, ne fait jamais mention de cette date dans son résumé de cette rencontre.

L’échéance pour la finalisation des travaux et le retour complet des jeunes dans l’unité rénovée était toujours à la fin du printemps 2022. On nous a cependant mentionné que l’appel d'offres pour les travaux à la cuisine vient d’être lancé et les retours des soumissions prévues en mai, donc cela pourrait donner lieu à des enjeux qui pourraient remettre en question la capacité de réintégrer l’unité avant l’été , écrit-elle le 31 mars.

Le Centre jeunesse de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Sylvie Leblond suggère ensuite de mettre en place le Plan B qui consiste à ériger un mur au coût de 10 000 $ pour permettre aux enfants de réintégrer au moins leurs chambres et encore une fois aucune date de retour n’est avancée.

Comme tu le sais possiblement, le syndicat est venu voir les lieux aujourd’hui et il y a un risque que les médias adressent la situation. Caroline est au courant et elle a demandé que le plan B ( le mur temporaire) soit installé dans les plus brefs délais afin que les jeunes puissent au moins intégrer leurs chambres la nuit ainsi que prendre leurs douches sur l’étage rénovée , écrit-elle à plusieurs membres de la direction, dont la PDG tout en précisant que tout cela affecte le moral des troupes.

Après de nombreux échanges, le 4 avril, la veille de la publication de notre reportage on y apprend que les jeunes pourront retourner dans leur chambre en avril, mais sans préciser de date.

Moins de 12 heures plus tard, le CISSS-AT nous fait savoir que les enfants pourront retourner dans leur chambre le vendredi même et que cette date est prévue depuis 1 mois. Pourtant aucun courriel durant cette période ne fait mention de cette date.

Forte pression du MSSS

Il faut dire que la journée du 5 avril, date de diffusion de notre reportage, la pression est forte sur le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

À 9 h 14, le bureau de la sous-ministre du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) écrit : Le cabinet du ministre délégué souhaiterait obtenir un état de situation portant sur cet article incluant les solutions en cours, échéance ce matin 9 h 45 svp.

Considérant la situation délicate dans laquelle vous vous trouvez, je pense que ta PDG pourrait communiquer avec madame Savoie demain matin première heure , écrit aussi un employé du ministère de la Santé et des Services sociaux à l’adjointe de la PDG, Sarah Charbonneau. Dominique Savoie est sous-ministre à la santé.

Le CISSS-AT a refusé notre demande d'entrevue.