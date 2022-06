Création d’une coalition pour l’avenir du projet de parc national du lac Walker

Alors que la pandémie a permis à plusieurs de découvrir la Côte-Nord et ses grands espaces, Environnement Côte-Nord, la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) et une vingtaine d’organisations prennent la balle au bond pour développer l'offre et protéger le territoire. Ils implorent Québec de tout mettre en œuvre pour concrétiser la création du parc national du Lac Walker.

En conférence de presse mardi, la SNAP et Environnement Côte-Nord ont annoncé la création de la Coalition parc national lac Walker. Elle est formée d’organisations du milieu municipal, environnemental, économique, touristique et privé.

La Coalition parc national lac Walker espère recruter d'autres membres. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

« On demande au gouvernement du Québec de saisir cette opportunité qui est offerte sur un plateau d’argent. C’est 15 ans d’études, 15 ans de mobilisation de la communauté et il est temps d’avoir un parc national ici, chez nous. » — Une citation de Caroline Cloutier, directrice générale adjointe, Environnement Côte-Nord

Caroline Cloutier demande au gouvernement du Québec de saisir cette occasion. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Elle ajoute qu’un parc national avec un lac tel que le lac Walker serait un ajout de qualité pour le réseau bien réputé de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Faits saillants du projet au fil des ans : 2003 : des organismes du milieu local et régional entament une mobilisation de la communauté par rapport au projet de parc national.

2006 : Une demande officielle pour la création du parc national au lac Walker est déposée au gouvernement du Québec.

2007 à 2012 : De nombreuses démarches suivent la demande officielle, dont des études de caractérisation du milieu.

2013 : Le projet est inscrit officiellement comme projet de parc national par le gouvernement du Québec.

par le gouvernement du Québec. 2013 à 2016 : Plusieurs autres démarches sont faites comme des rencontres du groupe de travail et la définition du concept d’aménagement pour le futur parc.

2020 : Les élus locaux sont informés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de la suspension du projet.

L’an dernier, Environnement Côte-Nord et la SNAP ont également lancé une campagne pour accélérer la création du parc. Alors que la fréquentation de nos parcs nationaux est en pleine croissance, le gouvernement du Québec stagne dans l’expansion de son réseau. Pourtant, chaque nouveau parc entraîne une foule de bénéfices autant pour la biodiversité que pour la santé des citoyens et la diversification économique des régions , déclare la biologiste et géographe responsable de la conservation bioculturelle et marine de la SNAP , Véronique Bussières.

Dans les prochaines semaines, Environnement Côte-Nord et la SNAP poursuivront la mobilisation des acteurs de la région en faveur de ce projet. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Un parc bénéfique

Alors que l’économie de la Côte-Nord est entre autres basée sur l’industrie lourde, un parc national pourrait diversifier l’économie. On est en train de prendre un virage vert avec des entreprises plus conscientisées et ce parc national viendrait compléter tous les atouts de la Côte-Nord , raconte le maire de la Ville de Port-Cartier et préfet de la MRC Sept-Rivières, Alain Thibault.

Il a également souligné l’importance de ce parc pour contribuer à augmenter la population de la Côte-Nord. Il indique qu’il s’agit d’un investissement à long terme qui fera découvrir la région à plusieurs personnes qui pourrait décider de s’installer sur la Côte-Nord.

Dans les prochaines semaines, Environnement Côte-Nord et la SNAP poursuivront la mobilisation des acteurs de la région en faveur de ce projet.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin