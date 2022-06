Une deuxième bibliothèque publique pourrait voir le jour à Moncton

La Commission de la bibliothèque publique de Moncton croit que la municipalité a besoin d’une deuxième bibliothèque. Cet établissement, plus petit que la bibliothèque du centre-ville, pourrait être construit dans le nord de la ville.

Le président de la Commission de la bibliothèque publique de Moncton, Robert Hiscock, a présenté l’idée d’une bibliothèque satellite au conseil municipal, lundi.

Pour l’instant, ce projet est encore à une phase embryonnaire. Nous voulons créer du momentum pour alimenter les prochaines discussions , indique le président de la Commission de la bibliothèque publique de Moncton, Robert Hiscock.

Il souhaite mener des consultations formelles et informelles , mais précise qu’ils n’ont pas encore d’échéancier.

Deux bibliothèques, ce n’est pas trop

La bibliothèque va plus loin que seulement prêter des livres. La bibliothèque dans une communauté c’est aussi une série d’activités. Et à mesure que la ville grandit, nous pensons que ce serait un atout et que la bibliothèque devrait aussi grandir , croit Robert Hiscock.

La conseillère municipale Paulette Thériault croit elle aussi que la ville de Moncton pourrait accueillir une deuxième bibliothèque.

Ça a été très bien accueilli, par les collègues aussi. Ce serait une première bibliothèque satellite à Moncton, mais il y en aurait sûrement d'autres à venir , indique Paulette Thériault.

La conseillère Paulette Thériault lors d'une réunion du conseil municipal à Moncton (archives). Photo : CBC/Shane Magee

Des villes de taille similaire, comme Fredericton et Saint-Jean, ont déjà des bibliothèques satellites.

Le Nord est une région qui prend beaucoup d’expansion. On a dû construire beaucoup d'écoles dans cette région de la ville aussi. Comme dit un conseiller, ce quartier est plus grand que la ville de Dieppe , dit-elle.

Selon Robert Hiscock, l’emplacement d’une bibliothèque est important pour faciliter l’accès à ce lieu.

Une bibliothèque est un lieu utilisé par différents types de citoyens. Une deuxième branche ne fait qu’offrir un meilleur accès à ceux qui désirent utiliser les services , insiste Robert Hiscock, qui ne croit pas qu’une deuxième bibliothèque aurait un impact sur les activités de la première.

Une étude de faisabilité pourrait bientôt avoir lieu, selon la conseillère Paulette Thériault.

Avec des informations de CBC et de l'émission La matinale