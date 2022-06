Le projet de troisième lien bon pour l’environnement, dit Bernard Drainville

Présenté officiellement mardi par le premier ministre François Legault dans la circonscription de Lévis, Bernard Drainville a tenté de faire taire les critiques, notamment celle du solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, concernant sa capacité à défendre le projet de troisième lien comme un projet vert.

Ce serait irresponsable de ne pas en avoir un, un troisième lien , a répondu Bernard Drainville. Honnêtement, une voie réservée, c'est bon pour l'environnement. Il n'y a pas personne qui va me convaincre du contraire. Les environnementalistes veulent plus de transport collectif, le 3e lien donne une voie réservée pour le transport collectif.

Il entend d'ailleurs mener le combat avec le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, pour s'assurer de l'avancement du projet.

Financement

La prochaine bataille pourrait bien se mener entre Ottawa et le gouvernement du Québec. Contrairement aux demandes du gouvernement Legault, la participation financière d'Ottawa au projet de troisième lien entre Québec et Lévis sera finalement de 40 % pour la portion transport en commun, et non 40 % de la facture totale. Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, l'a confirmé pour la première fois lundi.

Même si le gouvernement Legault a réduit de façon importante la portée du projet, le ministre rappelle qu'il devra être soumis à l'évaluation environnementale de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.