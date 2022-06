TikTok permet maintenant de s’enregistrer sous forme d’avatar

Ces avatars font compétition aux bitmoji de Snapchat et aux memoji d’Apple. À l’image de ceux-ci, les avatars de TikTok pourront être personnalisés grâce à une multitude d’accessoires et d'options de visage et de maquillage.

Une fois l’avatar créé, il sera possible pour un utilisateur ou une utilisatrice d’enregistrer une vidéo et de se remplacer par son avatar dans celle-ci. Les mouvements et expressions faciales seront ainsi reproduits par le personnage virtuel.

Nous sommes heureux de lancer la première version des avatars TikTok à l'échelle mondiale et allons continuer d’améliorer cette fonctionnalité afin de s’assurer que l’expérience soit véritablement représentative de toutes les personnes qui sont sur TikTok , a indiqué le réseau par voie de communiqué.

TikTok a en effet tenu à ce que la personnalisation des avatars soit aussi inclusive que possible afin de permettre à ses créateurs et créatrices de contenu d’optimiser l’expression de leur créativité et individualité. Le réseau travaille avec un collectif de créateurs et créatrices issus de la diversité et affirme qu’il sera à l’écoute de la rétroaction du public afin d'améliorer cette nouvelle fonctionnalité.