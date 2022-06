Relations Québec-Ottawa : la ministre Sonia LeBel a effacé ses textos

Les messages texte sont le mode de communication privilégié entre les deux ministres au cœur des relations Québec-Ottawa. Ils communiquent par textos , confirme l'attaché de presse du ministre fédéral.

Peu de lettres officielles

L'an dernier, on trouve la trace d'une seule lettre officielle de la ministre au sujet des transferts fédéraux en santé, et aucune lettre au sujet du rapatriement des pouvoirs en culture, de la déclaration de revenu unique ou encore du transfert d'un point d'impôt.

Lors de l'étude des crédits de son ministère, le 27 avril, Sonia LeBel n'a pas non plus été en mesure de dire si elle avait écrit une lettre officielle à son homologue au sujet de l'immigration, enjeu majeur pour le gouvernement Legault.

On peut fonctionner par textos aussi , a expliqué la ministre, questionnée le lendemain par la porte-parole du Parti québécois pour les relations Québec-Ottawa, Véronique Hivon.

« On est dans des communications constantes sur des dossiers importants. » — Une citation de Sonia LeBel, ministre québécoise responsable des Relations canadiennes, le 28 avril 2022

À la suite de cette déclaration à l'Assemblée nationale, nous avons adressé une demande d'accès à l'information au gouvernement pour obtenir ces textos des quatre dernières années, rares traces écrites des relations entre le fédéral et la province, que l'on dit parfois houleuses.

Dominic LeBlanc, assis aux côtés du premier ministre du Canada Justin Trudeau et du premier ministre du Québec François Legault, lors de la rencontre des premiers ministres, en décembre 2018. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Après vérifications, le Secrétariat québécois des relations canadiennes nous a répondu qu'il ne détient pas de documents correspondant à notre demande.

« Bien que les échanges de messages visés ont eu lieu, ils n’ont pas été conservés ou archivés. » — Une citation de Hélène Trottier, directrice du Bureau du secrétaire général associé, au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

La ministre ne conserve pas de manière systématique tous ses messages texte , explique l'attachée de presse de Sonia LeBel.

Complètement pathétique , réagit le Parti québécois

Non seulement il n'y a plus le formalisme de vraies demandes publiques, de véritables lettres, mais en plus, il n'y a même pas l'existence de textos assez importants et significatifs pour qu'ils soient conservés , réagit la députée péquiste Véronique Hivon.

Selon elle, ça en dit long sur l'impuissance du gouvernement Legault et sur le mirage qu'il laisse entrevoir aux Québécois pour des changements dans la fédération, [...] alors qu'il est incapable d'obtenir des gains .

Véronique Hivon, porte-parole du PQ pour les relations Québec-Ottawa. Photo : Radio-Canada

« Soit les textos ont été effacés parce qu'ils n'avaient pas une teneur très importante, ce qui serait révélateur du peu de profondeur du gouvernement Legault dans ses revendications; soit ils étaient gênants, parce que c'était encore une fin de non-recevoir pour le gouvernement du Québec. » — Une citation de Véronique Hivon, députée du Parti québécois

Certains textos auraient dû être conservés, selon un ancien ministre

Le professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa Benoît Pelletier juge étonnant , mais pas dramatique que les messages texte aient été effacés.

Cet ancien ministre québécois des Relations intergouvernementales de 2003 à 2008, dans le gouvernement libéral de Jean Charest, ne croit pas que Sonia LeBel devait absolument conserver toute cette correspondance. Mais il apporte un bémol.

« Les textos les plus stratégiques, s'il y en a, devraient être conservés, bien entendu. » — Une citation de Benoît Pelletier, ancien ministre québécois des Relations intergouvernementales, de 2003 à 2008, et professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa

Benoît Pelletier. Photo : Radio-Canada

Benoît Pelletier regrette que les lettres officielles ne soient pas priorisées par la ministre : Dans une lettre, on peut élaborer son projet, on peut élaborer sa demande... C'est par les rencontres et par les lettres que les dossiers avancent.

Comme Véronique Hivon du PQ, l'ex-ministre libéral pense que tout cela démontre qu' il manque de relations ou bien que la relation est superficielle entre les deux ordres de gouvernement .

Il note un refroidissement des rapports entre Québec et Ottawa, avec un certain nombre de dossiers du Québec qui n'avancent pas, qui ne débloquent pas .

À l'Assemblée nationale, fin avril, la ministre LeBel s'était défendue de ne pas obtenir de résultats. Elle avait notamment cité les ententes signées relatives au marché du travail et les 6 milliards de dollars obtenus en compensations pour le réseau des garderies.