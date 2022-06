BIXI Montréal victime de son succès

Chaque matin, ce sont 8000 usagers à vélo en provenance des différents arrondissements qui prennent la direction du centre-ville de Montréal.

Mais à mesure que les déplacements journaliers augmentent, les vélos se font de plus en plus rares dans plusieurs stations.

À 8 h du matin, les stations qui étaient pleines sont déjà vides , fait savoir le directeur général de BIXI Montréal, Christian Vermette.

Nos employés de soir et de nuit vident [les stations dans] le centre-ville pour ravitailler les secteurs résidentiels pour la pointe du matin. C’est ce qui est à l’origine de ce dysfonctionnement , affirme M. Vermette, qui confirme que l'organisme à but non lucratif (OBNL) fait face à un défi de rééquilibrage entre les différentes stations.

L'OBNL est confronté aussi à un problème de logistique. Le transport des vélos entre les différentes stations est assuré par une dizaine de véhicules. Pas assez , admet son directeur général.

On a beau vouloir s'ajuster rapidement, mais la forte demande est plus rapide que ce qu'on est capable de faire , se résigne Christian Vermette.

La directrice des programmes, Magali Bebronne, abonde dans le même sens que M. Vermette.

BIXI est victime de son succès, les Montréalais l'ont adopté à tel point que le système a peut-être de la difficulté à fournir [des vélos] , constate-t-elle.

BIXI Montréal compte actuellement 58 000 membres actifs, soit 20 000 de plus que l'an dernier, mais tous ne sont pas contents.

L'OBNL BIXI Montréal a été créé pour gérer les vélos en libre-service. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Des usagers en colère

À certains endroits, il est très difficile de trouver un vélo lors des heures de pointe du matin. Des stations, comme celles de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, sont presque vides.

Le soir, il y a beaucoup plus de vélos, mais le matin, il n'y en a vraiment pas. Et c'est un peu énervant , affirme Neza Zahei, qui habite non loin d'une station.

Isaak Morency observe le même phénomène dans l'arrondissement du Plateau–Mont-Royal.

Toutes les stations qui sont autour de chez moi sont toutes vides. J'arrive toujours en retard au travail , se désole-t-il.

Avec les informations de Hadi Hassin