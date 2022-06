Canicules : plus de prévention pour éviter le pire, demande la coroner en chef de la C.-B.

La coroner en chef de la province, Lisa Lapointe, recommande premièrement la mise en œuvre d'un système provincial coordonné d'alerte et d'intervention en cas de chaleur extrême, une recommandation déjà accueillie par le gouvernement qui a fait l’annonce d’un système de ce type lundi.

Deuxièmement, la coroner conseille d’identifier et de soutenir les populations les plus à risque pendant les chaleurs extrêmes. Deux tiers des personnes décédées pendant le dôme de chaleur avaient plus de 70 ans et plus de la moitié des personnes qui ont succombé à la canicule vivaient seules.

La GRC précise que ce sont surtout les personnes âgées qui ont été victimes des températures extrêmes lors du dôme de chaleur de l'été 2021. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Le rapport indique également que les décès liés à la chaleur étaient plus nombreux chez les personnes qui avaient des maladies chroniques, qui étaient défavorisées ou qui n’avaient pas de climatiseur ou de ventilateurs.

La coroner, Lisa Lapointe, recommande donc que la Colombie-Britannique mette en œuvre des stratégies d'atténuation des risques à long terme.

Lacunes du système mises en lumière

La province et des municipalités ont fait l’objet de critiques pour leur gestion du dôme de chaleur, l'été dernier.

Le rapport indique notamment que dans 50 cas, les ambulanciers ont mis 30 minutes ou plus entre le moment de l'appel et leur arrivée sur les lieux. Dans six cas, la personne qui avait appelé a été informée qu'aucune ambulance n'était disponible pour leur porter secours.

À l'occasion d'un point de presse lundi, le ministre de la Santé Adrian Dix a dit que les effectifs avaient été augmentés et qu’il y aura donc davantage d'ambulances et d'employés à plein temps dans 24 communautés de la province.

Si le temps est plutôt frais et humide pour le moment, la province invite néanmoins les Britanno-Colombiens à se préparer aux prochains épisodes de chaleur, entre autres en suivant des conseils publiés dans ce guide (en français)  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Nantou Soumahoro