Fini la division scolaire au tournoi pee-wee

On croit au hockey scolaire, mais ça fait plusieurs années qu’on disait aux différents programmes d'ici que ça prenait des équipes de l’extérieur , explique le directeur général Patrick Dom.

Ce dernier n’avait pas caché, au moment de faire le bilan du tournoi 2022, en mai, que la catégorie était en péril. La décision d'y mettre la hache a finalement été prise. Là où le bât blesse pour les programmes scolaires de l’extérieur du Québec, c’est qu’il n’est pas question pour eux de partir une semaine pour aller participer à un tournoi , ajoute Patrick Dom.

Au niveau scolaire, ça reste pas mal un tournoi provincial. Ils n’ont pas besoin de nous pour le faire, même si c’est plaisant de jouer au Centre Vidéotron.

Conscient que la décision de son organisation ne fera pas l’unanimité, le directeur général promet toutefois de se mettre en mode solution . L’idée de permettre à des équipes scolaires de s’inscrire dans les catégories civiles n’est pas exclue.

De l’engouement pour la catégorie féminine

La nouvelle catégorie féminine annoncée il y a un mois suscite par contre beaucoup d’intérêt, au Québec comme ailleurs. Les douze places disponibles seront chaudement disputées.

Déjà à l’heure actuelle nous avons une vingtaine d’équipes féminines à l’international qui nous ont fait part de leur intérêt à participer au tournoi , relate le président Michel Plante, parlant d’un vent de fraîcheur pour la compétition.

Les catégories AAA, AA Élites, AA et BB seront pour leur part de retour en 2023. L’organisation a toutefois décidé d’accueillir 120 équipes au tournoi plutôt que les 144 de 2022.