Âgée, malade et sans autre recours que l’urgence

Émilie Mendoza souhaite la mise en place de solutions pour pallier l’absence de médecins de famille, notamment pour les gens âgés et très malades comme sa mère.

La seule option qui reste c’est de se pointer à l’urgence pour qu'un médecin puisse l'évaluer , dénonce Mme Mendoza.

Elle souligne que les troubles cognitifs de sa mère sont dans un état avancé. Ma mère reconnaît ma voix, mais mon visage elle ne le reconnaît plus vraiment. Lorsqu’on est à l’urgence, elle ne sait pas où on est et va me le demander à maintes reprises , raconte la jeune femme.

Une attente à l’urgence est une solution de dernier recours.

L'Annemontoise Émilie Mendoza s'insurge contre l'absence de solution pour les gens vulnérables qui n'ont pas de médecin de famille. Photo : Émilie Mendoza

Avant d’en arriver là, Émilie Mendoza explique en entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure, qu'elle a cogné à plusieurs portes, dont celles des pharmacies, à celle de la résidence de Sainte-Anne-des-Monts où sa mère habite ou au groupe de médecine familiale que fréquentait sa mère.

Si j’ai décidé d’en parler publiquement, dit-elle, c’est que toutes les portes où j’ai cognées m’ont dit vous n’êtes pas la seule madame. On comprend, mais on ne peut rien faire.

Elle juge la situation inconcevable.

Cette dernière est d’autant plus troublée par la situation que sa mère a été assistante-infirmière chef en pédiatrie pendant 15 ans.

« Elle a donné le meilleur de sa vie au système et dans son troisième âge, dans sa maladie, elle n’a pas de filet de sécurité. » — Une citation de Émilie Mendoza

Émilie Mendoza constate que sa mère n'est pas la seule dans cette situation. C'est la raison d’ailleurs qui l’a poussée à sortir publiquement sur les réseaux sociaux.  (Nouvelle fenêtre)

Elle réclame un filet de sécurité pour les gens vulnérables comme sa mère ou les gens qui ont des problèmes de santé mentale.