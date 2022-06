Grippe aviaire au Bas-Saint-Laurent : les producteurs avicoles sur leurs gardes

Les champs de la ferme La Caboche au Mont-Lebel, à Rimouski, sont vides en ce 7 juin. Pourtant, en temps normal, visiteurs et clients peuvent voir des centaines de poules picorer le sol.

Le producteur avicole et copropriétaire est sur ses gardes, comme plusieurs autres au Bas-Saint-Laurent, au moment où la grippe aviaire se répand parmi les oiseaux marins.

Les mesures de biosécurité ont été renforcées dans les dernières semaines sur le territoire. Le copropriétaire de la ferme Sylvain Junior Henrie doit notamment limiter le va-et-vient des clients.

Sylvain Junior Henrie, copropriétaire de la ferme La Caboche. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Qui plus est, le producteur avicole doit retarder la sortie de ses volailles au pâturage. Le choix est déchirant pour le producteur de poules en liberté.

C’est sûr qu’on ne voulait pas que ça se répande. Oui on est juste à petite échelle, mais ce n’est pas quelque chose qu’on voulait ou qu’on souhaitait. On essaie de travailler en fonction de sauvegarder nos bêtes. C’est aussi pour le bien être des animaux , témoigne Sylvain Junior Henrie.

« On n’élève pas nos animaux juste pour les voir mourir sans raison. » — Une citation de Sylvain Junior Henrie, coproducteur de la ferme La Caboche

Ses poules confinées conserveront tout de même leur désignation en liberté.

Mesures de biosécurité : Gardez les oiseaux à l'intérieur;

Évitez d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture ou de plans d’eau;

Scellez toutes les ouvertures des bâtiments d’élevage et maîtrisez la vermine et les insectes;

Protégez l’équipement, la nourriture et l’eau offerte aux oiseaux d’élevage des fientes ou dessécrétions d’oiseaux sauvages;

Évitez les contacts avec d’autres oiseaux ou d’autres élevages;

Ne partagez pas d’équipement avec d’autres propriétaires d’oiseaux;

Appliquez les mesures de protection personnelle recommandées : protection des plaies sur lesmains avec un pansement et des gants, combinaison, bottes et hygiène des mains. Source : MAPAQ

Selon les Éleveurs de volailles du Québec, aucun cas de grippe aviaire chez des producteurs avicoles n’a été signalé jusqu’à présent au Bas-Saint-Laurent. Seulement sept producteurs ont été touchés à travers la province, dont quatre producteurs de canards.

Les Éleveurs de volailles du Québec demandent toutefois aux producteurs de mettre en place des mesures préventives jusqu’à la fin de la migration printanière, plus tard en juin, pour aider à endiguer la propagation.

Des poussins de la ferme La Caboche. Photo : Sylvain Junior Henrie

Conditions idéales pour la propagation

Le président de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ), Dr Gaston Rioux, rappelle que la grippe aviaire est transmise par les sécrétions nasales et orales et par les fientes des oiseaux, et que le virus passe facilement d’une espèce d’oiseaux à l’autre.

On était en période où la virulence est majeure au Bas-Saint-Laurent , précise-t-il.

« Comme c’est une maladie nouvellement introduite sur le territoire québécois, nos oiseaux sauvages n’ont aucune protection. Ils sont très vulnérables. » — Une citation de Gaston Rioux, président de l’OMVQ

À la mi-juillet, la ferme La Caboche devrait sortir les centaines de poules pondeuses et les canards au grand air. Lors des grandes chaleurs, le virus perd de sa contagiosité.

Le virus ne mourra jamais parce qu’il va y avoir des oiseaux porteurs. La contagiosité sera sans doute diminuée, mais il va y avoir quand même ce qu’on appelle des bassins de contamination , explique Dr Rioux.

En attendant le temps plus chaud, le producteur Sylvain Junior Henrie avise les visiteurs d’éviter les fermes pour limiter les risques de propagation.

Je pense que c’est important de sensibiliser la population sur ça. On ne veut pas que ça se transmette aux élevages de consommation. De respecter les agriculteurs, de respecter la biosécurité quand on vient sur les fermes, de faire attention, c’est la meilleure des choses à faire , conclut-il.