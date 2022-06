Bianca Gervais lancera le 22 juin son documentaire sur le phénomène Mixmania

Six des huit chanteurs et chanteuses de la première saison de l’émission ont accepté l’invitation de se remémorer des souvenirs de cette production qui a changé leur vie : Julie St-Pierre, Ariane Laniel, Annabelle Oliva, Frank Hudon, Emmanuel McEwan et Pierre-Luc Blais.

D’autres participants et participantes de saisons ultérieures, dont Claudia Bouvette et William Cloutier, sont également de la partie. Le documentaire de 60 minutes sera lancé sur la plateforme Crave de Bell Média le 22 juin.

Quel héritage cette émission a-t-elle laissé? C’est la question à laquelle tente de répondre la documentariste.

En plus de s’adresser aux fans, le documentaire sera une excellente occasion pour les [personnes] moins initiées de mieux comprendre l’impact exceptionnel que cette téléréalité a eu sur des milliers de jeunes et sur la télévision québécoise , affirme dans un communiqué Mélanie Bhérer, directrice générale, Variété, style de vie et documentaire, à Bell Média.

Les humoristes Katherine Levac et Marie-Lyne Joncas, grandes amatrices du phénomène qui a marqué la jeunesse québécoise, participent au documentaire. Les journalistes Nabi-Alexandre Chartier et Chantal Guy ainsi que des membres de la production de l’époque et d’autres intervenants et intervenantes passent également devant la caméra de Bianca Gervais.