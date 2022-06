Un récent sauvetage prompt la GRC à rappeler aux randonneurs d’être prudents

La police demande aux randonneurs de planifier correctement leur aventure surtout dans les régions éloignées.

Le sauvetage du 21 mai a commencé après que la police a reçu un rapport faisant état de randonneurs blessés sur le sentier de la crique Polletts près de Pleasant Bay, en Nouvelle-Écosse.

Trois équipes de recherche et de sauvetage au sol, des agents de la GRC, des ambulanciers paramédicaux ainsi qu'un hélicoptère CH-149 Cormorant des forces canadiennes ont participé aux recherches.

Heureusement, le sauvetage a été un succès, mais la GRC conseille au public de toujours bien planifier les sorties en nature surtout dans les zones où il n'y a peut-être pas de service cellulaire.

Le corps policier demande aussi aux randonneurs dans les secteurs du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton d’être équipés d'un téléphone satellite.

Faire un plan

Dans un communiqué publié après le sauvetage, la GRC suggère aux randonneurs de faire une liste des articles nécessaires pour leur sortie et de bien planifier leurs itinéraires. Elle recommande aussi de dire à d’autres où ils vont et quand ils pensent être de retour.

Des randonneurs marchent en forêt. Photo : iStock

Sébastien Marcoux, qui est agent de sécurité des visiteurs pour parcs Canada, croit que partager son plan pourrait être le conseil le plus important.

Il faut inclure où vous allez et comment vous y arrivez, et toute information clé qui pourrait aider les chercheurs , dit-il. Dites aux gens quand vous devez revenir et ce qu'ils doivent faire s'ils n'ont pas de vos nouvelles.

Il ajoute qu'il ne faut pas se fier au réseau cellulaire.

Sur le site Web de parcs Canada et au début des sentiers, nous rappellerons aux gens que le réseau peut être fragmentaire ou inexistant pour votre téléphone portable , dit-il. Parc Canada conseille donc aux visiteurs en quête d’aventure de traîner un téléphone satellite.

La GRC dit que les gens devraient toujours planifier, en particulier pour les voyages dans des régions où il n'y a peut-être pas de service cellulaire. Elle ajoute que dans les secteurs du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, les randonneurs devraient être équipés d'un téléphone satellite. Photo : Guillaume Bilodeau

D’ailleurs Sébastien Marcoux dit que certains parcs ont des téléphones satellites à certains endroits, comme North Mountain sur la piste Cabot en Nouvelle-Écosse et le long de la route 93 dans le parc national de Kootenay en Colombie-Britannique.

Il conseille aux gens de visiter le site internet AdventureSmart.ca pour plus de conseils et rappelle que chaque visiteur est responsable de sa propre sécurité.

"Ils sont responsables d'évaluer les risques à partir de leur expérience passée et de leur niveau de forme physique, dit-il.

Sébastien Marcoux croit que les randonneurs devraient toujours apporter quelque chose pour s'abriter même s'ils prévoient de marcher seulement quelques heures. Ils devraient aussi avoir de la nourriture et de l'eau, et des vêtements appropriés de même qu’un sifflet, une lampe de poche, une boussole et une carte.