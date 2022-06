Le VG met en lumière les ratés dans la répartition informatique au SPVQ

La Ville de Québec n’a pas bien planifié l’implantation du nouveau système de répartition assistée par ordinateur de ses services d’urgence (RAO). Cette situation a entraîné des retards dans sa mise en service et des dépassements de coûts, mais surtout de nombreux ratés qui ont culminé lors de la tuerie survenue dans le Vieux-Québec le soir du 31 octobre 2020.

C’est ce qui ressort du Rapport du vérificateur général de la Ville de Québec pour l’année 2021, rendu public mardi.

Le vérificateur général, Michel Samson, consacre un chapitre entier à la vigie du système de répartition assistée par ordinateur utilisé par les policiers et les pompiers. Il s’agit du deuxième volet de son audit portant sur les systèmes de communications d'urgence de la Ville de Québec.

M. Samson a notamment constaté que la complexité de l’implantation du RAO avait été sous-estimée au départ et que la gestion des risques avait été inadéquate.

[Cela] a entraîné plusieurs reports dans l’implantation de la RAO , une perte de confiance des personnes qui se servent du système avant son implantation et une augmentation des coûts , note le vérificateur général.

Problèmes persistants

Il souligne également que le système était loin d’être entièrement fonctionnel lors de sa mise en service en 2019. De nombreux problèmes observés ont tardé à être résolus. Il a fallu l’incident de l’Halloween 2020 pour que la Municipalité s'y attarde.

Si la grande majorité des problèmes rencontrés par le SPVQ ont été résolus par l’équipe de gestion de crise, certains problèmes et préoccupations persistaient encore jusqu’à récemment du côté du Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ).

L’équipe de gestion de crise s’est consacrée plus tardivement aux problèmes et préoccupations des membres du SPCIQ , soit à partir de l’automne 2021, et certains points n’étaient pas réglés en février 2022 , écrit Michel Samson.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux