La chanteuse Josiane poursuit son rêve

« Je continue de poursuivre la musique et de poursuivre mes rêves. C’est sûr que je ne suis pas prête à laisser ça aller, je pense que la vie va m’amener où je mérite d’aller. » — Une citation de Josiane

Malgré ses études en médecine qu'elle commencera en septembre, Josiane, qui a laissé de côté son patronyme Comeau en cours de route, continue de foncer pour poursuivre sa carrière en chant.

Depuis qu’elle a remporté le concours La Voix en 2020, elle a sorti Last In Line, une chanson bilingue qui a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers d'écoutes et de vues sur YouTube et les plateformes de diffusion.

Elle travaille actuellement sur son premier microalbum au Planet Studios à Montréal, avec des chansons qu’elle a en partie écrites pendant son isolement lors de son retour de La Voix.

C’est super cool de voir que tout mon travail que j’ai fait après La Voix ça n’a pas été passé inaperçu et je peux commencer à travailler dessus pour de vrai , précise-t-elle.

Selon Josiane, Last in Line est une première entrée dans son univers et reflète bien son microalbum à venir, qui est dans un style populaire, qui fait bouger et qui touche le plus de gens possible.

« Ça va être pas mal dans ces mêmes cordes-là et je suis pas mal chanceuse que je peux aller dans un style qui me ressemble. » — Une citation de Josiane

Josiane chantera sur des grosses scènes du Québec

La chanteuse Josiane lors du tournage de son vidéoclip pour sa plus récente chanson Last In Line. Photo : Bertrand Exertier

La jeune chanteuse assurera la première partie de deux spectacles du chanteur et coach à La Voix Marc Dupré, sur la scène de la Place des Arts de Montréal le 11 juin et au Centre Vidéotron à Québec le 18 juin.

Même si Marc Dupré n’était pas le coach de Josiane, il était présent depuis le début de son parcours à La Voix.