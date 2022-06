Tennestrie se cherche un nouveau local pour poursuivre ses activités

L’école de tennis Tennestrie, qui est en activités depuis 1988, ne peut plus offrir ses services dans le centre récréatif de Rock Forest. Elle est à la recherche d’un nouveau local pour poursuivre sa mission.

Ça fait 10 ans que l’on discute avec la Ville de Sherbrooke sans réussir à nous entendre. Nous sommes à la recherche d'une autre solution , soutient le professionnel de Tennestrie, François Lefebvre.

Tennestrie a demandé de faire l’acquisition de la partie tennis du centre récréatif de Rock Forest, mais la demande a été refusée.

La difficulté est que la Ville ne veut plus d'entreprise privée dans ses murs. Nous avons fait des démarches pour fusionner avec un OBNL [Tennis Sherbrooke]. Ceux qui gèrent le bâtiment [Gestion Loisirs Plus] ont tenté de nous acquérir. Nous ne sommes pas capables de nous entendre, mais Tennestrie est encore en vie , assure François Lefebvre.

Gestion Loisirs Plus est un OBNL qui a été créé par la Ville de Sherbrooke pour la gestion de certains édifices sportifs, dont le centre récréatif de Rock Forest.

Un manque d'intérêt de la Ville?

L'école offre des services du développement des enfants jusqu’aux ligues adultes.

Nous avons fait tellement de belles choses à Sherbrooke. Nous regardons ce que nous pouvons faire pour continuer à faire rayonner le tennis , soutient François Lefebvre, qui recherche un nouveau local.

Nous avons développé notre clientèle au fil des ans. Elle est très large et très sensible à notre cause. Un joueur comme Frédéric Niemeyer a été développé à l’école Tennestrie. Sherbrooke ne peut se permettre de perdre cette expertise , ajoute-t-il.

L'ancienne présidente de l’organisation Tennis Sherbrooke, Chantal Caron, soutient pour sa part que la Ville n’est pas prête à donner le prix demandé par Tennestrie.

Nous avons travaillé avec Tennestrie pour les racheter. Quand le projet a été présenté aux élus, la Ville a refusé d’investir , mentionne Chantal Caron.