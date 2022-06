Le centre d’hébergement pour sans-abris Awasiw à Regina ferme ses portes le 30 juin

Selon la directrice du All Nations Hope Network (ANHN), Margaret Kisikaw Piyesis, le centre Awasiw ne reçoit aucun financement provincial et n’a plus d’argent. Les portes seront fermées le 30 juin.

Pendant la pandémie, les sans-abri n’avaient plus accès aux espaces publics pour se réchauffer, explique Margaret Kisikaw Piyesis. Ce qui a incité l’ ANHN à établir le centre d’accueil, dans le quartier du centre nord de Regina, en collaboration avec le YWCA.

Le centre Awasiw accueille près de 900 personnes par jour, à toute heure de la journée. On y offre un abri, ainsi que de la nourriture et des produits de réduction des méfaits, en plus de masques et des tests de dépistage de la COVID-19.

Les visiteurs ont accès à des trousses de naloxone, l’antidote utilisé pour contrer les effets d’une surdose.

Tout ceci entraîne des coûts de 800 000 dollars par année.

La chef de la direction du YWCA, Melissa Coomber-Bendtsen, craint que le nombre de surdoses augmente une fois qu'Awasiw aura fermé ses portes.

Margaret Kisikaw Piyesis affirme que l’organisme ANHN continuera de fournir un soutien en cas de crise une fois qu’Awasiw sera fermé.

Le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan affirme ne pas avoir reçu de demande de financement de All Nations Hope Network au cours de la dernière année.

Avec les informations de Colleen Silverthorn