Panasonic à Bécancour : Fitzgibbon croit plus à une usine de recyclage que de batteries

Selon le ministre, une usine de recyclage des batteries aurait plus de chances de voir le jour à Bécancour. Il y a plusieurs projets qui peuvent être faits. On parle de recyclage, on parle de recherche, on parle de cathodes, d'anodes.

On discute avec Panasonic. Il y a plusieurs discussions chez Investissement Québec et aussi au ministère de l’Économie, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui il n’y a pas de discussions sur une usine de batteries à Bécancour , a-t-il tenu à préciser.

Un meilleur avenir pour le recyclage?

Une usine de recyclage pourrait être plus petite qu’une usine de fabrication de batteries puisqu’elle demande un peu moins de besoins , a expliqué M. Fitzgibbon.

Selon lui, le projet ne serait pas moins intéressant pour autant. Dans une vingtaine d’années, il est possible qu’on n'ait plus de mines [...]. Le recyclage devient très très important.

« L’adoption des véhicules électriques est exponentielle. Les besoins sont là. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec

Une région qui fait des intéressés

M. Fitzgibbon a du même coup mentionné que Panasonic n’est pas la seule entreprise qui aurait dans sa mire le Québec. Panasonic et beaucoup d’autres s’intéressent à ce qui se passe au Québec.

Il est d’avis que la Mauricie et le Centre-du-Québec bénéficient d’atouts considérables pour attirer ses joueurs de l’industrie de la batterie. À ce sujet, il cite la présence de centres de recherche comme celui sur l’hydrogène à l’Université du Québec à Trois-Rivières. C’est sans oublier l’abondance de l’hydroélectricité et de minéraux partout dans la province.