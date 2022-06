Une île flottante installée dans un lac de Vancouver pour améliorer la qualité de l’eau

Le premier écosystème flottant de Vancouver a été assemblé et placé au milieu du lac Trout lundi, un projet de la Commission des parcs de Vancouver pour tenter de purifier l’eau et ainsi prolonger la saison de baignade.

Le lac Trout, situé dans le parc John Hendry, dans l’est de Vancouver, est très fréquenté par les citadins, mais aussi les oies et les canards. Il est donc souvent fermé à la baignade l’été en raison de la mauvaise qualité de l’eau et de la présence de la bactérie E-Coli.

L’île flottante est une conception de 60 m2 bâtie en deux sections qui ont été assemblées et glissées dans le lac Trout lundi par une trentaine de personnes.

Une équipe d’employés et de commissaires de la Commission des parcs de Vancouver ainsi que des bénévoles de la communauté ont participé à la construction de l'île flottante et à son lancement dans le lac Trout, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Des espèces indigènes plantées sur et sous le radeau qui constitue la base de l’île flottante doivent aider à filtrer l’eau. Le radeau a également été entouré d’une clôture pour tenter d’empêcher les oies de s’y installer. Les autres oiseaux sont les bienvenus par contre, affirme la Commission des parcs.

Des joncs et du carex ont été plantés sur le radeau dans un mélange de terre et de fibres de noix de coco recouvert d'une couche de copeaux de bois.

Ces plantes indigènes vont aider à filtrer le lac, à l’aérer et à faire circuler l’eau, explique Gwen Giesbrecht, vice-présidente de la Commission des parcs.

Les racines des plantes vont pousser à travers la fibre de noix de coco et la terre pour se retrouver sous l’eau, précise-t-elle.

« J’ai hâte de voir les plantes pousser. J’habite dans le quartier, alors je peux venir quand je veux et voir comment se porte l'île flottante ! » — Une citation de Gwen Giesbrecht, vice-présidente, Commission des parcs de Vancouver

Une pancarte à l'été 2020 indique que le lac Trout Lake est impropre à la baignade. Photo : Vancouver Park Board

David Finnis, l'un des bénévoles qui ont participé au projet, explique que la saison de baignade au lac Trout n’est souvent que d’un mois et il espère que cet écosystème flottant permettra de rallonger le temps de baignade.

Il y a des plantes qui vont absorber tous leurs nutriments par l’eau et éliminer des polluants et d’autres éléments et purifier l’eau, explique le résident et bénévole du quartier.

Cet écosystème flottant est un projet de la Commission des parcs de Vancouver pour améliorer la biodiversité, la faune et la flore du parc John Hendry et augmenter sa résilience face aux changements climatiques.

L’île flottante a été installée alors que s’ouvre le 10e forum Bluetech, qui rassemble à Vancouver les 7 et 8 juin des experts, investisseurs et penseurs qui tentent de trouver des solutions aux défis mondiaux touchant l’eau.

Avec des informations de Rafferty Baker