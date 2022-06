Un brasseur artisanal de T.-N.-L. se dit désavantagé par la Société des alcools

Jim MacDonald, le propriétaire de la brasserie Western Newfoundland Brewing Co., croit que la province doit se pencher sur l’impact que peut avoir Rock Spirits, une distillerie appartenant à la Société des alcools, sur les entreprises locales comme la sienne.

Jim Macdonald, copropriétaire de la Western Newfoundland Brewing Co. à Pasadena, estime qu'il est injuste pour les entreprises de Terre-Neuve de devoir faire concurrence à la société provinciale des alcools. Photo : Radio-Canada / Colleen Connors

En général, ils regroupent les producteurs locaux dans un coin du magasin, comme une seule et même entreprise, tout en mettant leurs produits à eux en évidence , soutient-il.

Jim MacDonald souligne que la compétition est de plus en plus féroce depuis que la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador a acheté de l’équipement pour fabriquer des produits prêts à boire en cannette.

La Société des alcools affirme que les infrastructures sont mises à la disposition des brasseurs artisanaux. Toutefois, selon Jim MacDonald, plusieurs producteurs locaux n’ont pas choisi cette option, car ils estiment illogique le fait de devoir expédier de la bière à Saint-Jean par camion-citerne.

Les infrastructures achetées par la province sont donc utilisées par les distilleries de la Société des alcools et de ce fait, leurs produits entrent directement en compétition avec les produits des brasseurs locaux, au niveau des prix et de l’espace sur les tablettes en magasin.

Guerre des prix

Le président de la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador, Bruce Keating, ne voit pas les choses du même œil.

Bruce Keating, président-directeur général de la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador (NLC) affirme que les produits n'ont pas de répercussions sur les petites entreprises comme celle de Jim MacDonald. Photo : Radio-Canada / Eddy Kennedy

Rock Spirits fait partie de la Société des alcools et de ce que nous faisons en tant qu’organisation depuis 65 ans , lance-t-il en ajoutant qu’il ne croit pas que les opérations de la société de la couronne ont un impact sur le succès ou non des produits de M. MacDonald.

La Société des alcools provinciale a vu la demande pour des produits en canettes augmenter considérablement, en particulier pour des boissons alcoolisées de type coolers, seltzers et bière artisanale, selon Bruce Keating.

Il souligne qu’il existe environ 250 produits dans la catégorie prêt à boire et que Rock Spirits n’en produit que quatre.

Néanmoins, Jim MacDonald soutient que Rock Spirits peut produire, entreposer et commercialiser ses produits à une échelle et à un prix que les brasseurs artisanaux ne peuvent tout simplement pas rivaliser.

Par exemple, six canettes de Screech Punch se vendent 18,77 $. Des produits semblables, même ceux produits par de grands producteurs comme White Claw et Mike’s Hard, se vendent plus de 20 $ pour la même quantité.

Ils sont capables de les produire à très bas prix, parce qu’ils peuvent acheter leur inventaire en grande quantité, tout est moins cher chez Rock Spirits, sans compter que la province est la propriétaire , dit Jim MacDonald.

Il est très rare qu’un gouvernement provincial possède une distillerie, mais Bruce Keating dit que Rock Spirits est extrêmement rentable pour la province. Plus de 80 % de ses produits sont exportés et vendus dans 32 pays.

Tous ses produits en canettes sont cependant vendus localement, dans tous les magasins de la province.

En ce qui a trait à la disposition des produits sur les tablettes, Bruce Keating soutient que la quantité disponible du produit a un impact sur la présentation en magasin. Selon lui, l’industrie artisanale a connu une croissance considérable ces dernières années, mais la plupart des brasseurs produisent encore de petites quantités.

Il reconnaît cependant que les bières artisanales pourraient être mieux disposées dans de nombreux magasins et que des discussions sont en cours pour réorganiser les sections réfrigérées pour mieux les mettre en valeur.

D’après un reportage de CBC