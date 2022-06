Six candidats pour le siège vacant de conseiller municipal à Nipissing Ouest

La Municipalité de Nipissing Ouest a reçu six candidatures pour remplacer Jeremy Séguin comme conseiller municipal du quartier 7, qui correspond à la communauté de Verner.

Les candidats passeront en entrevue lors d’une réunion spéciale du conseil municipal, jeudi à 18 h.

Parmi ceux-ci se trouvent l’ancien conseiller Normand Roberge, qui avait terminé deuxième derrière Jeremy Séguin en 2018, et Jamie Restoule, un autre ancien conseiller qui a été battu en 2018 par Dan Roveda dans le quartier 4.

Les autres candidats sont Christine Riberdy, Larry Morin, Fernand Pellerin et Mélissa Cyr.

Mme Riberdy s’était présentée en 2018 dans le quartier 2, sans succès.

Normand Roberge et Fernand siègent à quelques comités de la municipalité, dont le comité de dérogations et le comité consultatif de planification.

Le siège du quartier 7 est vacant depuis presque deux ans, à la suite de la démission de Jeremy Séguin, en juillet 2020.

Plus tôt ce printemps, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a ordonné à la Municipalité de pourvoir le poste vacant au plus tard le 30 juin.

Les prochaines élections municipales ontariennes auront lieu le 24 octobre 2022.