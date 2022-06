Un vol nolisé transportant des Ukrainiens attendu à Moncton

La lieutenante-gouverneure, Brenda Murphy, le premier ministre Blaine Higgs et la ministre responsable de l’Immigration Arlene Dunn seront présents selon un avis envoyé par la province.

Des vols organisés par le gouvernement fédéral ont atterri récemment à Saint-Jean à Terre-Neuve et à Halifax en Nouvelle-Écosse.

Ouvrir ses bras et sa maison

Tanya Lafaga-Mallaley se prépare à accueillir une famille ukrainienne fuyant la guerre dans son petit appartement annexé à sa résidence de Dieppe.

Elle a tout préparé. Une affiche de bienvenue, quelques mots d’accueil dans la langue de ces arrivants. Du chocolat, de la confiture, des photos et des jouets dans leur nouvelle résidence.

Tanya Lafaga-Mallaley, de Dieppe, s'est préparé à accueillir une famille de réfugiés ukrainiens à Dieppe. Photo : Radio-Canada

Le conjoint Valery Murasta arrivera à Halifax d’un vol direct d’Allemagne mardi soir. Sa femme et son garçon de 2 ans seront au Canada dans trois mois. Un délai causé parce que sa conjointe n’est pas encore vaccinée contre la COVID-19.

Cette famille a fui la guerre en se réfugiant en Pologne, explique Mme Lafaga-Mallaley, qui trépigne d’impatience devant l’arrivée prochaine de cette famille.

Il y a un mois, elle est allée porter des choses appartenant à sa mère décédée en avril au Club ukrainien de Moncton. Le déclic s’est fait là.

Quelques objets souhaitant la bienvenue à une famille de réfugiés ukrainiens à Dieppe. Photo : Radio-Canada

J’ai rencontré une famille ukrainienne qui est ici depuis deux semaines. Ça m’a parlé et touchée mon cœur vide. Quand j’ai rencontré ces gens, j’ai su tout de suite que j’allais aider , raconte-t-elle en portant une épinglette en boucle aux couleurs de l’Ukraine.

Quand elle a appris qu’elle pouvait accueillir une famille ukrainienne, Tanya Lafaga-Mallaley a fait les démarches nécessaires.

Elle s’est préparée à cet événement, en suivant quelques cours accélérés d’ukrainien. Elle réussit à dire quelques mots de base, assez pour que ses visiteurs se sentent à l’aise quand ils toucheront le sol canadien.

Jusqu’à maintenant, cette famille et elle communiquent via Messenger et un traducteur en ligne. Tanya a su que l’homme était un avocat qui détenait son entreprise.

Valery Murasta arrivera à Moncton mardi et sa conjointe et son enfant viendront dans trois mois. Photo : Radio-Canada

Elle ne veut pas les brusquer avec ses questions. Elle répond à leurs questions sur le Nouveau-Brunswick, Moncton, les places en garderies ou encore les possibilités d’emploi.

On va essayer de les guider quand ils vont arriver. Il y a plusieurs étapes: la carte d'assurance sociale, la carte d’assurance-maladie, organiser d’ici 90 jours une visite chez un médecin, leur trouver un appartement - car ils ne resteront pas éternellement chez nous - des cours en anglais, les aider à trouver un emploi… Ce sont des gens flexibles et débrouillards, des gens très courageux qui travaillent fort , a-t-elle constaté.

Avec des informations de Frédéric Cammarano