Phénix : des fonctionnaires fondent peu d’espoir face au processus d’indemnisation

Des fonctionnaires fédéraux se disent frustrés et ont perdu confiance dans le processus d'indemnisation mis en place par le gouvernement fédéral pour les aider avec les problèmes financiers et personnels occasionnés par le système de paie Phénix.

Certains employés disent qu'ils sont toujours affectés par le système de paie Phénix, introduit il y a plus de six ans. Depuis, nombre d'entre eux ont été, dans certains cas, tantôt trop payés, tantôt pas assez ou encore pas du tout.

Le gouvernement a ensuite accepté de verser aux employés éligibles un montant de 2500 $ en dommages-intérêts généraux dus à Phénix, dans le cadre de ses accords de 2019 et 2020 avec plusieurs syndicats.

CBC s'est entretenu avec plusieurs fonctionnaires actuels et anciens, y compris certains qui ne voulaient pas parler publiquement.

Plusieurs ont exprimé leur frustration face aux longs délais d'attente pour obtenir une indemnisation et ont critiqué les délais de communications de l'équipe des réclamations du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada.

Je ne peux pas planifier, je ne peux pas supposer que je serai un jour payé par le gouvernement pour ce qui m'est dû. [...] Maintenant, nous parlons de six à six ans et demi plus tard, sans aucune compensation , partage Grant Dyck, un examinateur des comptes fiscaux maintenant à la retraite qui a connu des écarts de rémunération pendant qu’il a occupé divers postes intérimaires au sein de l'Agence du revenu du Canada.

À la fin de l'année 2021, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place d'un autre processus de réclamation, ce à quoi l'Alliance de la fonction publique du Canada – le plus grand syndicat de fonctionnaires fédéraux du pays – a répondu qu’il veillerait à ce que le gouvernement ne traîne pas .

Le syndicat n’était pas en mesure de commenter la situation actuelle au moment d’écrire ces lignes.

Le système de paie Phénix a coûté aux contribuables 2,4 milliards de dollars en date d’avril 2022. Des fonctionnaires qui ont demandé des dommages et intérêts en raison de graves difficultés attendent depuis des mois (archives). Photo : La Presse canadienne / Ron Ward

Pour être admissibles à cette nouvelle indemnisation, les employés doivent démontrer qu’ils ont rencontré de graves difficultés financières et personnelles, telles que la perte de leur maison, la ruine de leur cote de crédit ou le développement de traumatismes ou de problèmes de santé mentale attribuables aux problèmes de Phénix.

Grant Dyck a pris sa retraite en 2019 avec un handicap. Il affirme que le montant de sa pension, chaque mois, reste instable en raison des erreurs de calcul de Phénix. Il soutient que les calculs pour ses cinq meilleures années de services ont été faussés en raison des sommes manquantes ou encore des trop-perçus aléatoires qu'il a reçus en raison de Phénix.

Autant que je sache, je ne peux pas évaluer ce que je devrais être payé, ce qui m'est dû ou ce que je dois au gouvernement. [...] Et j'ai fait ça professionnellement pendant cinq ans! C'est vraiment déroutant , raconte le fonctionnaire.

Bien qu'il se soit qualifié pour la réclamation de dommages et intérêts généraux de 2500 $, Grant Dyck dit qu'il n'a toujours pas vu cet argent. Une lettre du gouvernement indique que sa date de paiement était prévue le 2 février 2022, il y a plus de quatre mois.

M. Dyck a soumis une autre réclamation, en décembre, pour détresse . Il dit souffrir d'anxiété et de dépression et soutient que le système Phénix a aggravé sa maladie. Il attend la suite.

Revivre le traumatisme via le processus de réclamation

Un autre ancien fonctionnaire a confié à CBC qu'il se prépare à se battre de toutes ses forces pour ses réclamations en dommages et intérêts, tout comme il se bat pour l'argent que Phénix lui doit depuis des années, dit-il.

Cet ex-employé travaillait pour Innovation, Sciences et Développement économique Canada avant de partir en 2018. Il confie qu’il a souffert d’une dépression l’année qui a suivi, en raison des problèmes liés à Phénix.

Un fonctionnaire travaille devant son ordinateur. Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Il raconte que le gouvernement a continué à prélever une partie de son salaire même après avoir remboursé les 8254,25 $ qu’il a reçus en trop-payés.

L'anxiété s'est développée et a grandi encore et encore et j’ai finalement été admis dans un service psychiatrique [...]. Mon médecin m'a placé sous surveillance anti-suicide. Il a insisté pour me voir et me parler chaque semaine. Ma famille était terrifiée , a partagé l'employé que CBC a accepté de ne pas nommer, afin que ses enjeux de santé mentale n'affectent pas sa réputation.

Il a réclamé des dommages et intérêts pour ses problèmes de santé psychologique, en janvier.

Sans nouvelle quant à ses réclamations liées à Phénix, l’ancien fonctionnaire a déclaré qu'il en avait assez et s'est adressé à son député local pour obtenir de l'aide. Peu de temps après, le SCT lui a demandé de soumettre les documents pertinents.

Si je n'étais pas allé voir mon [député], mon dossier n'aurait pas été traité. Je n'ai aucune confiance. Et après ce que j'ai vécu, je vais devoir continuer à mettre de la pression , dit-il.

L’ancien employé confie qu'il est épuisant, pour lui, de revivre ce traumatisme, en rassemblant toutes les notes du médecin, les correspondances et les fiches de paie nécessaires pour compléter son dossier de réclamation.

Je suis sûr qu'après avoir soumis cette documentation, je vais devoir retourner voir mon député, montrer mon mécontentement envers [le] processus et pousser , anticipe-t-il.

Howard Blinn, qui travaillait auparavant avec la Garde côtière canadienne à Halifax, est pour sa part hanté par les problèmes de Phénix, depuis 2016.

Il a demandé des dommages et intérêts en décembre et attend toujours.

Le processus de réclamation est, je suppose, comme le reste [du] fiasco Phénix. [...] Je n'ai aucune confiance envers le [gouvernement] libéral pour résoudre ce problème de sitôt , a-t-il partagé à CBC dans une réponse écrite.

La moitié des réclamations sont résolues, selon le SCT

Dans une déclaration écrite envoyée par courriel, le SCT a déclaré qu'il ne faisait aucun commentaire sur des cas spécifiques.

Son porte-parole, Martin Potvin, écrit que, selon la complexité de la réclamation, le traitement pouvait prendre jusqu'à plusieurs mois .

M. Potvin a souligné que près de 94 % des réclamations générales en dommages et intérêts ont été résolues.

Depuis le lancement du dernier programme de réclamations fin 2021, près de 800 des 1623 réclamations pour dommages graves ont été résolues, a-t-il ajouté.