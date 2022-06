Hausse du nombre de plaintes déposées au bureau de l’ombudsman de Saguenay

Le Bureau de l’ombudsman de Saguenay a traité un nombre plus élevé de dossiers en 2021 par rapport à 2020.

Selon le dernier rapport annuel, qui sera déposé aujourd’hui lors de la séance du conseil municipal de Saguenay, 77 demandes d’intervention ont été formulées par des citoyens, ce qui représente une hausse de 16 %.

La moyenne de dossiers déposés au cours des 10 dernières années est de 69 annuellement. C’est donc dire que le nombre de plaintes pour l'an dernier est de 12 % supérieur à la moyenne.

Le rapport précise que près du tiers des dossiers reçus étaient en lien avec le service des travaux publics. L’aménagement du territoire et l’urbanisme est le deuxième département le plus visé, avec 24 %. Les autres organismes ou services concernés sont l’Office municipal d’habitation (OMH), la Société de transport du Saguenay (STS) et les trois conseils d’arrondissement, pour un total de 24 % des demandes d’intervention formulées.

Fait à noter : Chicoutimi est l’arrondissement d’où ont émané le plus de dossiers (52 %). Le rapport précise que 42 % des plaintes provenaient de l’arrondissement de Jonquière. Celles soumises par des citoyens de La Baie ont chuté de moitié en 2021 et n’ont formé que 6 % des demandes analysées par le Bureau de l’ombudsman.

Des solutions trouvées

De toutes les plaintes reçues au cours de la dernière année, des solutions ont été dénichées dans 74 % des cas.

Le Bureau est composé de six membres. L’ombudsman, Pierre Duchaine, est épaulé par le président, Serge Desbiens, et le vice-président, Marc Bouchard. Trois commissaires et une adjointe administrative complètent l’équipe.

L’ombudsman intervient principalement lorsque des plaintes sont déposées par des citoyens qui se sentent lésés par la Ville. Le Bureau a juridiction sur les services municipaux et les organismes financés par Saguenay.