Des centaines d’oiseaux morts retrouvés sur les côtes du Cap-Breton

Des oiseaux de mer infectés par la grippe aviaire échouent morts sur les côtes de la Nouvelle-Écosse et les autorités provinciales craignent que la maladie se propage parmi les oiseaux locaux.

Des milliers de fous de Bassan d'une colonie des Îles-de-la-Madeleine sont morts de la grippe au cours des deux dernières semaines et le ministère de la Faune du Québec affirme que des centaines d'entre eux sont des cas confirmés de H5N1, connu sous le nom de grippe aviaire.

Elizabeth Walsh, qui est biologiste au ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, rapporte que plus de 300 fous de Bassan morts ou mourants ont été trouvés le long du littoral de la province.

Les risques de contracter la grippe aviaire sont élevés pour nos oiseaux aquatiques tels que la sauvagine et les goélands, puis lorsque nous avons des oiseaux comme les fous de Bassan, lorsqu'ils meurent sur le rivage, des charognards comme le pygargue à tête blanche et nos autres oiseaux de proie peuvent également succomber à la grippe aviaire , explique-t-elle.

Elizabeth Walsh, biologiste régionale au ministère des Ressources naturelles, dit que quiconque trouve un oiseau mort ou mourant ne devrait pas le toucher, mais devrait appeler le 1-800-565-2224 pour le signaler à la province. Photo : Gracieuseté : Elizabeth Walsh

Certains fous de Bassan infectés ont été trouvés dans les comtés de Pictou et d'Antigonish le long du détroit de Northumberland, précise Elizabeth Walsh, mais ces oiseaux volent principalement vers des régions du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Cap-Breton à la recherche de nourriture.

Nous avons vu un grand nombre de fous de Bassan s'échouer sur nos côtes et je m'inquiète aussi des répercussions que ça pourrait avoir sur leur population , dit-elle.

Il n'y a pas de cas confirmés dans les populations indigènes d'oiseaux de rivage, mais les responsables au ministère s'inquiètent du potentiel de propagation parmi les espèces en voie de disparition telles que les pluviers siffleurs.

Des employés du ministère prévoient effectuer mardi un dénombrement des colonies de nidification sur les îles Bird juste au large du Cap-Breton, où l'on trouve entre autres, des macareux, des petits pingouins et des guillemots.

Elizabeth Walsh avise les gens qui trouvent un oiseau mort ou mourant de ne pas le toucher et de s’assurer que les animaux de compagnie ne le touchent pas non plus.

Elle recommande aussi d'appeler la ligne sans frais du ministère au 1-800-565-2224 pour signaler l'endroit où les oiseaux se trouvent pour que des employés viennent les ramasser.