Offrir les jouets de ses enfants au suivant à Magog

À Magog, six mamans ont lancé le projet du Trésor oublié : un coffre de jouets installé à l’extérieur de la Maison de la famille Memphrémagog.

Cette initiative communautaire a vu le jour dans notre région grâce au groupe Parent en action au Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog.

Le concept est le même que les bibliothèques croque-livre : une façon très pratique de donner une deuxième vie aux jouets des enfants, lorsque ceux-ci perdent de l’intérêt.

C'est écono écolo. On prend un jouet ou on en donne un. Au lieu de les laisser dans le fond du coffre à jouets, il est possible d’en faire profiter une autre famille. C’est accessible 24 heures sur 24 , souligne une participante au projet, Jessika D’Arcy.

Maman de quatre enfants, elle a pensé à ce projet en collaboration.

Nous avons fait un grand remue-méninges avec six mamans , explique Mme D’Arcy.

« Nous voulions donner une deuxième vie aux jouets pour aider les familles qui ont moins les moyens d’acheter les jouets. » — Une citation de Jessyka D'Arcy, mère de quatre enfants

Le coffre à jouets est déjà accessible à la maison de la famille Memphrémagog depuis la semaine dernière.

Nous étions très fiers de l'installer. La réaction est positive. J’ai juste entendu de bons commentaires. Juste de recycler les jouets au lieu de les jeter est une bonne idée. Les familles ont avoir la place pour les donner. S’il y a en trop, on fait la rotation des jouets , assure Mme D’Arcy.

Ce sont les initiatrices du projet qui ont réalisé le coffre à jouets.