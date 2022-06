Un comité de suivi voit le jour pour le projet d’agrandissement de l’Hôpital d’Amos

Le comité de huit personnes compte des gens d’affaires, des citoyens, des chirurgiens et le maire d’Amos et préfet de la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous. Ils veulent s’assurer de la réalisation de la réfection de l’urgence et des soins intensifs annoncée en 2019. Ils travaillent de concert avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) et la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

À l’aube de la campagne électorale provinciale, le comité fait aussi pression sur Québec pour que la réfection du bloc opératoire fasse partie du projet ou d’une phase 2 qui serait réalisée à court terme.

Selon ses membres, le temps presse si l’organisation veut conserver les spécialités chirurgicales nécessaires au maintien du centre régional de traumatologie, surtout la chirurgie thoracique et vasculaire présente depuis plus de 30 ans à Amos.

La culture des personnes qui sont en place est fort intéressante. Les médecins qui sont là ont une bonne chimie entre eux. Pour que ça puisse se maintenir, il faut que les nouveaux puissent avoir le temps de travailler avec eux. Alors, le comité trouve excessivement important que le nouveau bloc soit annoncé, de façon à ce qu’au niveau du recrutement, on puisse aller chercher de jeunes diplômés qui vont avoir l’intérêt à vivre en région, et plus particulièrement dans un milieu de travail qui est fort intéressant avec des anciens qui peuvent les supporter pendant un certain nombre d'années , fait valoir le président du comité de suivi, François Lemire.

Protéger un acquis régional

Même son de cloche de la part de Sébastien D’Astous, qui porte le dossier à la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. Si l’urgence et les soins intensifs semblent bien sur les rails, il en est autrement du bloc opératoire, bien que le projet actuel en tienne compte dans son élaboration.

On était déçu que le bloc opératoire soit retiré de l’analyse et du grand projet. Parce qu’on s’entend, quand on fait des projets avec le gouvernement du Québec, dans le Plan québécois des immobilisations, ce sont des projets qui s’étirent sur 10, 15 et même 25 ans. Nous, on ne veut pas l’échapper et on sait qu’il y a une brèche, avec les plans de l’urgence qui sont en train de se faire. On veut s’assurer que le bloc opératoire aura sa place, que ça va pouvoir s’intégrer et se faire rapidement , insiste le préfet de la MRC Abitibi.

Selon lui, la région doit se serrer les coudes pour préserver cet acquis régional.