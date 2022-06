Ethen Harnish condamné à la prison à vie pour le meurtre de Brandon Martin

Ethan James Harnish, 23 ans, a été accusé de meurtre au premier degré en 2020 et a plaidé coupable à des accusations de meurtre au second degré en février.

La mère de la victime, Natacha Daigle, a lu avec émotion une déclaration d’impact de victime lors du prononcé de la peine.

Au monstre qui a pris la vie de mon garçon, tu m’as brisé. Tu m’as enlevé le droit de le voir une dernière fois, mon droit de lui dire au revoir , a-t-elle déclaré.

Une déclaration a aussi été préparée au nom de la jeune fille de Brandon Martin. Selon la déclaration, l’enfant a parcouru les pièces de la maison, en appelant: papa, papa, papa , et a demandé à sa famille pourquoi il était parti au paradis?

Un meurtre insensible et vicieux

Le juge de la Cour du banc de la Reine, Fred Ferguson, a noté que la famille Martin a vécu un cauchemar monstrueux depuis 2019.

Brandon Martin était un fils, un frère, un père. Il est la victime d’un meurtre insensible et vicieux , a-t-il dit.

Selon l’exposé conjoint des faits, Brandon Martin et Ethan Harnish étaient des amis. Harnish soupçonnait Martin d’être impliqué dans un vol à son appartement un mois avant le meurtre.

La famille de Brandon Martin l'a recherché pendant un an avant que la police ne retrouve son corps. Photo : Facebook / Natacha Daigle

Le 22 mai 2019, la soeur de Brandon Martin l’a conduit chez Ethan Harnish. Sur place, les deux hommes ont eu une dispute à propos du vol allégué de drogues.

Harnish a ensuite pris une arme à feu et a tiré Martin deux fois derrière la tête. Des complices l’ont ensuite aidé à nettoyer la scène et à se débarrasser du corps.

Une de ces personnes, Daniel Dubé, a plaidé coupable le mois dernier d’avoir aidé Harnish et a écopé de 30 mois d’emprisonnement.

Les deux hommes ont emmené les restes de la victime dans un lieu isolé près de la route 108, entre Renous et Plaster Rock, où ils ont tenté de brûler et d'enterrer le corps.

Selon la procureure de la Couronne Melanie MacAulay, Harnish aurait menacé Dubé de le tuer s’il ne l’aidait pas.

Dubé et Harnish ont menti à la police lors de l’enquête sur la disparition de Brandon Martin. Ce n’est qu’en mai 2020, un an après les faits, que Daniel Dubé a avoué son implication dans le crime et a emmené les policiers au lieu où se trouvait le corps.

Harnish dit avoir des remords

Natacha Daigle s’est adressée lundi directement au meurtrier : Tu as tiré mon garçon deux fois derrière la tête, sans jamais lui laisser la chance de se défendre. Tu es un lâche.

Ethan Harnish a indiqué au juge qu’il aurait souhaité avoir le courage d’avouer son crime plus tôt qu’il ne l’a fait.

Il s’est ensuite tourné vers la famille Martin et leur a dit combien leur fils les aimait.

Honnêtement, je suis désolé. Je suis désolé de la douleur que je vous ai causée lorsqu’il a disparu , a-t-il dit.

L’homme pourra faire une demande de libération conditionnelle dans 15 ans, mais comme l'a rappelé le juge Ferguson, il n’est pas garanti que cette demande sera acceptée.

D’après un reportage de Shane Magee de CBC