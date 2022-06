Val-d’Or va de l’avant avec le stationnement en parallèle sur la 3e Avenue

Le conseil municipal a adopté unanimement cette nouvelle orientation, lundi soir. Les travaux de réfection doivent débuter à l’été 2023.

La nouvelle configuration fera perdre un total de 49 places de stationnement, soit 22 de plus que le plan initial. Val-d’Or pourra ainsi élargir les trottoirs pour y aménager différents espaces d’animation et de verdure, afin de rendre la 3e Avenue plus attrayante.

La Ville a aussi promis de présenter des solutions pour faciliter l’accessibilité à la 3e Avenue, notamment en modifiant les tarifs de parcomètres sur les rues adjacentes et en revitalisant les passages piétonniers. Val-d’Or entend aussi favoriser l’animation au centre-ville, été comme hiver, et continuer de travailler à la sécurité et la propreté sur la 3e Avenue.

La mairesse Céline Brindamour est convaincue que la solution proposée rejoint les attentes des citoyens, même si quelques commerçants expriment des inquiétudes.

On savait qu’on n’aurait pas un consensus, mais on a analysé le tout et on a vu une opportunité de rendre notre projet plus intéressant pour l’avenir de Val-d’Or, affirme-t-elle. Les études démontrent que les centres-villes qui sont refaits de cette façon ne perdent pas de clients, au contraire. Ils en regagnent parce que les gens ont beaucoup plus de plaisir à rester au centre-ville. On pense que Val-d’Or est rendue là.

Propriétaire de Fourrures Grenier, Jeanne Grenier a exprimé sa déception aux membres du conseil. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Jeanne Grenier estime que toutes les options n’ont pas été étudiées sérieusement.

J’ai fait un sondage sur ma page Facebook et la grosse majorité des gens nous disent qu’ils veulent un centre-ville plus attrayant, mais pas avec du stationnement en parallèle, avance-t-elle. Je suis certaine que ça aura un impact sur mon chiffre d’affaires. Après la pandémie et avec l’arrivée du commerce en ligne, ça va être un autre coup dur et ça peut faire mourir des commerçants. SI ça arrive, on n’aura plus de centre-ville.

À la Chambre de commerce de Val-d’Or, on salue la volonté de retrouver un centre-ville convivial, animé et sécuritaire. Mais la 1re vice-présidente, Valérie Gourde, ne cache pas que la solution proposée soulève encore des préoccupations.