Enquête Portapique : la GRC n’a pas appelé la police de Truro en renfort

Un chef de police a expliqué lundi que lors de la tuerie de 2020 en Nouvelle-Écosse, la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) ne lui avait pas demandé de renforts, bien que ses policiers aient été formés pour répondre aux « tireurs actifs » et qu'ils étaient parmi les plus proches de la tragédie.

Le chef Dave MacNeil, du Service de police de Truro, a déclaré à l'enquête publique que le protocole normal pour les policiers de la GRC du détachement voisin aurait été de demander de l'aide avant d'envoyer l'un de ses 36 agents.

Trois policiers de Truro étaient de service le soir du 18 avril, lorsque les tirs ont commencé vers 22 h à Portapique, à 40 kilomètres à l'ouest. Mais le chef MacNeil a déclaré à un procureur de la commission que le tueur, à bord d'une réplique d'un véhicule de patrouille, a poursuivi ses meurtres pendant 13 heures sans que la GRC lui demande de fournir des renforts.

L'enquête a appris que quatre agents de la GRC du détachement de Colchester, le comté rural entourant Truro, ont été les premiers à répondre aux premiers tirs à Portapique. Le temps que des renforts arrivent d'autres détachements de la GRC, vers 22 h 45, le tueur avait quitté le secteur par une petite route secondaire.

Le chef MacNeil a soutenu lundi que si son corps policier avait été sollicité, il aurait certainement appelé des policiers au besoin. Il a expliqué que ses policiers avaient été formés pour répondre à des scénarios de tireurs actifs, avaient des carabines dans leur voiture et avaient été formés pour les utiliser.

Le vétéran policier a également raconté lundi que lorsqu'il avait contacté le surintendant en chef de la GRC Chris Leather à 9 h 50 le matin du 19 avril pour offrir de l'aide, l'officier lui a répondu par courriel que le suspect semblait coincé à Wentworth . En fait, le tireur n'était pas coincé à cet endroit et dans la demi-heure suivante, il traversait Truro sans être détecté.

Le surintendant principal de la GRC, Chris Leather, lors d'une conference de presse en juin 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Selon un résumé fourni par la commission d'enquête publique, lundi, le tireur est entré à Truro vers 10 h 11 dimanche matin et est parti neuf minutes plus tard, passant à quelques pâtés de maisons de deux policiers locaux. On apprend que plus d'une heure auparavant, les policiers de Truro avaient reçu des descriptions de ce qu'il fallait surveiller.

Le document souligne que le caporal Edwin Cormier, de la police municipale, était de service à ce moment-là, supervisant trois agents.

On apprend également que le sergent d'état-major de la GRC Bruce Briers avait contacté le caporal Cormier pour l'informer que le tueur se trouvait dans un modèle entièrement marqué et plus récent (...) qui ressemble à une Ford , semblable à un véhicule de la GRC. À ce moment-là, le numéro d'appel sur le côté de la voiture avait également été diffusé.

À 8 h 51, M. Cormier a communiqué par radio à tous les policiers de son quart de travail et leur a donné les informations mises à jour qu'il avait reçues.

Au cours du contre-interrogatoire, l'avocate du syndicat représentant les membres de la GRC a demandé au chef MacNeil pourquoi un officier supérieur n'avait pas été appelé dans les premières heures, le samedi soir, après que la police municipale a reçu trois avis prévenant qu'un suspect armé et dangereux avait été impliqué dans une fusillade active.

Nasha Nijhawan, avocate représentant la Fédération de la police nationale, interroge Dave MacNeil, chef du service de police de Truro. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

L'avocate de la Fédération de la police nationale, Nasha Nijhawan, a déclaré que les avis de la GRC fournissaient beaucoup d'informations , mais M. MacNeil a répondu que ces avis n'indiquaient pas à la police de Truro quel danger existait précisément pour la ville elle-même. Il s'est opposé à la suggestion de l'avocate selon laquelle Truro aurait dû être mieux préparé.

Il a estimé qu'il devait y avoir eu beaucoup d'échecs catastrophiques pour que le tireur, Gabriel Wortman, puisse se rendre à Truro depuis la scène de trois de ses meurtres ce dimanche matin là à Wentworth. Pour que vous suggériez aujourd'hui que nous aurions dû boucler la ville: oui, super... avec le recul. Mais il a dû y avoir beaucoup de choses qui se sont mal passées pour que ce type se rende de Wentworth à Truro.

Un répartiteur de la GRC a finalement appelé la police de Truro pour lui demander de boucler la ville, mais à ce moment-là, Wortman était déjà en route vers Halifax.

Par ailleurs, les transcriptions audio indiquent une confusion de la part de la police de Truro sur ce que signifiait exactement boucler la ville . Lors d'une conversation avec le caporal Cormier, la superviseure de la répartition de la GRC, Kristen Baglee, a semblé avoir du mal à répondre aux questions. Euh, quand tu dis de boucler, qu'est-ce que tu veux dire? , a demandé M. Cormier.

Eh bien, je ne sais pas si vous avez besoin, euh, peut-être que vous pouvez faire quelques, quelques barrages routiers sur la route principale , a répondu Mme Baglee.

L'inspecteur Darrin Smith, de la police de Truro, s'est également entretenu avec Mme Baglee, qui a confirmé que la réplique du véhicule vue sur une photo qui avait été transmise plus tôt était chargée d'armes.

Elle a ensuite mentionné, comme elle l'avait fait avec le caporal Cormier, que le suspect pouvait également conduire une camionnette Ford blanche qui avait été vue quittant la région de Glenholme. M. Smith a transmis l'information par radio à tous ses collègues de Truro.