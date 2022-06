Commémorations du jour J : hommage à Marcel Ouimet, sur fond de guerre en Ukraine

Le 6 juin 1944, le correspondant de guerre de Radio-Canada Marcel Ouimet foulait la plage au nom de code Juno Beach, à Bernières-sur-Mer. La commune normande lui a rendu hommage 78 ans plus tard en soulignant son travail et en insistant sur l'importance de la lutte contre la désinformation au moment où un autre conflit secoue l'Europe, trois quarts de siècle après le débarquement.

Le maire de Bernières-sur-Mer, Thomas Dupont-Federici, a rappelé, durant la cérémonie internationale de commémorations dont il était l’hôte cette année, que sa municipalité désirait mettre en évidence le métier de reporter de guerre.

Thomas Dupont-Federici discute avec des anciens combattants lors de la cérémonie internationale du 6 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

« Comme on peut le voir en Ukraine, la guerre se fait avec des blindés, mais elle se fait aussi à travers les médias. La désinformation est une arme de guerre. L’information est une arme de paix. » — Une citation de Thomas Dupont-Federici, maire de Bernières-sur-Mer, 6 juin 2022

Une arme de paix que les journalistes doivent parfois aller dénicher au péril de leur vie. Pour être au plus près de l’action, Marcel Ouimet dormait parfois à la belle étoile ou sortait des blindés pour prendre des photos, capter du son, se rapprocher des gens.

Au cours d’une table ronde, des journalistes toujours actifs ont rappelé que le métier de reporter de guerre n’avait pas beaucoup changé depuis. On va voir, on écoute les gens, on vérifie les informations , a dit Rémy Ourdan, du quotidien Le Monde, en visioconférence depuis l’Ukraine, où il était justement de retour. Il a aussi souligné les difficultés à couvrir cette guerre intense et la nécessité de suivre les combattants si on veut se rapprocher de la ligne de feu.

Table ronde sur le métier de correspondant de guerre. Bernières-sur-Mer, le 4 juin 2022 Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Des propos qui trouvent écho chez un autre confrère : le caméraman Sylvain Castonguay. Il n’y a pas 10 solutions pour être au plus près des combats. Si on parle de couvrir une bataille, par exemple, ça ne se fait pas à 100 kilomètres , explique celui qui, caméra au poing, a couvert pour Radio-Canada à peu près tout ce qu’il y a eu comme conflits sur la planète pendant 20 ans.

Hommage à l’homme

Si Bernières-sur-Mer a rendu hommage à Marcel Ouimet le reporter, l’homme de famille était également présent.

Son petit-fils Alex Ouimet-Storrs a notamment souligné tout l’amour que son grand-père portait à sa femme Jacqueline. Il lui a d'ailleurs envoyé des centaines de lettres pendant ses années de correspondant de guerre. Il lui décrivait ce qu’il voyait, ce qu’il ressentait, ce qu’il vivait. Et ce qu’il ne pouvait pas nécessairement dire en ondes, censure militaire oblige.

Une nouvelle promenade Marcel Ouimet propose d'ailleurs de découvrir une quinzaine de ces lettres reproduites sur des panneaux dispersés dans la commune.

L’un des panneaux de la Promenade Marcel Ouimet, inaugurée le vendredi 3 juin 2022. En arrière-plan, la Maison des Canadiens, la première à avoir été libérée le jour J. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Myriam Moulin, une conseillère municipale, a commenté quelques panneaux durant la visite inaugurale. Un d'entre eux démontre comment, très tôt, dès le 24 juin 1944, Marcel Ouimet déplorait dans ses lettres les dégâts infligés par le Débarquement et s’étonnait de voir que, malgré tout, les Français restaient chaleureux et accueillants .

Myriam Moulin (à droite) devant un panneau. Les lettres de Marcel Ouimet, longtemps conservées par l’une de ses filles, ont été révélées au grand public par l’historien et journaliste français Jean-Baptiste Pattier. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Le souvenir qu’Alex Ouimet-Storrs garde de son grand-père, qui est mort quand il avait six ans, c’est que c’était quelqu’un de bien.

« Il se souciait de tous les civils français. je crois que le bon mot pour le décrire, c’est sensible. » — Une citation de Alex Ouimet-Storrs au sujet de son grand- père Marcel Ouimet

Inauguration de la Place Marcel Ouimet, le 6 juin 2022. Son petit-fils, Alex Ouimet-Storrs; Joya Donelly, ministre conseillère auprès de l'Ambassade du Canada à Paris; Jean-Baptiste Pattier, jounaliste, historien et auteur du livre sur Marcel Ouimet Un reporter de guerre au coeur de la Libération; et le maire de Bernières-sur-Mer, Thomas Dupont-Federeci. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

La voix francophone du débarquement

Quand la voix de Marcel Ouimet – le seul à en avoir fait le récit en français – a retenti sur la place qui porte désormais son nom, quand les haut-parleurs ont diffusé des extraits de ses reportages, Jean-Pierre et Nicole, deux spectateurs, ont été émus. Ils sont nés en 1944, ils ont été bercés par les récits du jour J toute leur vie.

Jean-Pierre ajoute qu’il est important de faire ce genre de cérémonie au même moment où des correspondants de guerre tombent en faisant leur travail de journaliste , dit-il.

Une référence claire à ce qui se passe en Ukraine, une guerre bien présente aussi dans l’esprit des participants à la Berniéraise, un hommage nautique et festif au débarquement et à ces combattants qui sont arrivés par l’eau pour libérer la France.

Pendant la Berniéraise, événement annuel créé en 2015, diverses embarcations naviguent le long de la plage Juno Beach en hommage au Débarquement. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Un organisateur nous confie que certains avaient songé à apporter des drapeaux ukrainiens jusqu’à la plage.

Un homme présent nommé Christian rappelle que les grands amateurs de voile comme lui ont le plaisir d’être sur l’eau aujourd’hui grâce à ceux qui ont “sacrifié pour qu’on ait cette liberté” Bernières-sur-Mer, 4 juin 2022 Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

D'anciens combattants britanniques ont participé à la cérémonie internationale de commémoration, fiers et contents d’être là.

Ils sont nombreux à être venus leur serrer la main pour dire merci d’avoir été là, en 2022, mais surtout le 6 juin 1944.

Des anciens combattants britanniques en compagnie du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Alex Ouimet-Storrs leur a aussi rendu hommage, en parlant d'une grande génération.

Rencontre des petits-fils, 78 ans après celle de leurs aïeux. Le grand-père de Bruno Martin (à gauche) a été interviewé par Marcel Ouimet. Alex Ouimet-Storrs a déclaré que la reconnaissance du travail de son grand-père touche tout le clan familial droit au cœur. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

La commune fait entrer définitivement Marcel Ouimet dans son patrimoine, 78 ans après avoir qu'il soit débarqué à Bernières-sur-Mer, tenant à bout de bras sa machine à écrire au-dessus des vagues. La place qui porte désormais son nom, à quelques encablures du rivage, est un hommage à l’homme et au journaliste, mais surtout un rappel constant de l’importance de l’information en temps de guerre.