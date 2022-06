Québec nomme un édifice en l’honneur de Claude Castonguay

Claude Castonguay, qui est considéré comme le père du régime de l'assurance maladie du Québec, est décédé le 12 décembre 2020.

À l'occasion d'une cérémonie de commémoration nationale en sa mémoire, qui s'est tenue lundi à l'Assemblée nationale, M. Legault a louangé le parcours de Claude Castonguay, qu'il a décrit comme un bâtisseur du Québecmoderne et soulignant qu'il a dédié 50 ans de sa vie au bien commun des Québécois .

Encore aujourd'hui, ses legs sont importants pour les Québécois et c'est pourquoi nous allons renommer l'édifie de la Régie de l'assurance maladie , a mentionné M. Legault.

Il affirme que la carte d'assurance maladie, auparavant appelée la castonguette, a changé la vie de beaucoup de gens. Les plus démunis n'avaient pas toujours accès à tous les soins de santé. Avec la carte soleil, ç'a permis à tout le monde, peu importe leur classe sociale, d'avoir accès à des soins de santé de qualité , a indiqué le premier ministre.

Par ailleurs, François Legault a fait savoir que Claude Castonguay l'a beaucoup aidé dans la fondation de la Coalition avenir Québec ( CAQ ). Je l'ai consulté, a-t-il dit. J'ai passé du temps chez lui à L'Île-des-Sœurs pour rédiger notre plateforme électorale, et pas juste en matière de santé. C'est un homme qui avait des opinions et qui était prêt à changer les choses.

Son fils, Philippe Castonguay, a dit lundi lors de la cérémonie de commémoration que la famille Castonguay était très reconnaissante du geste posé par le gouvernement du Québec à la mémoire de son père .