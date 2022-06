Le Néerlandais Aydin Coban est accusé d'avoir harcelé et menacé Amanda Todd. Carol Todd a déclaré que le lien vers le site était contenu dans un message Facebook qui lui était adressé.

Aydin Coban a plaidé non coupable lundi à des accusations d'extorsion, de harcèlement, de communication avec une personne mineure en vue de commettre une infraction sexuelle et à deux chefs de possession de pornographie juvénile.

La procureure de la Couronne Louise Kenworthy a dit dans sa déclaration préliminaire qu'Amanda, 15 ans, avait été victime d'une campagne persistante de sextorsion en ligne de novembre 2009 à février 2012, avant son suicide octobre 2012.

Mme Kenworthy a déclaré que le sextortionniste avait utilisé plus de 20 noms d'utilisateur distincts pour contacter l'adolescente de Port Coquitlam, menaçant d'envoyer à ses amis et à sa famille des photos qui la montraient avec sa main dans ses sous-vêtements et exposant ses seins, à moins qu'elle ne commette des actes sexuels devant une caméra web.

Des messages via Facebook, YouTube et Skype

Carol Todd a témoigné au procès devant jury qu'elle avait fait une capture d'écran et imprimé une copie de ce qu'elle avait vu lorsqu'elle a cliqué sur le lien dans le message Facebook de décembre 2010.

Elle a dit qu'elle avait prévu de le signaler à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) le lendemain matin, car il était environ 22 h, mais un agent a sonné à sa porte vers 2 h afin d'effectuer un contrôle de sécurité sur Amanda qui séjournait avec son père à l'époque.

Mme Kenworthy a montré au jury des exemples de messages envoyés à l'adolescente via Facebook, YouTube et Skype, dont un dont l'auteur a déclaré qu'ils disparaîtraient si elle organisait 10 shows .

Le procureur a déclaré que des messages avaient également été envoyés à plus de 100 utilisateurs de Facebook qu'Amanda connaissait, leur disant qu'elle avait exposé ses seins en ligne et incluant un lien vers un site web.

Après avoir reçu le message initial, Mme Todd a raconté qu'elle était allée avec Amanda et son père pour parler de la situation avec la police. Sa fille était silencieuse et peu communicative à propos de l'incident, selon Mme Todd, mais après avoir parlé plus tard, elle a conclu que c'était parce qu'Amanda ressentait de la culpabilité, de la honte et craignait d'avoir des ennuis.

Amanda Todd avait des rêves de célébrité

Mme Todd a convenu avec le procureur qu'elle avait encouragé sa fille à lui dire si elle recevait des messages, disant qu'elle n'aurait pas d'ennuis et que c'était pour sa sécurité. Elle a témoigné qu'Amanda avait peur lorsqu'elle a porté à son attention des messages ultérieurs et que la détresse augmentait à chaque message.

Carol Todd a dit qu'Amanda avait l'impression d'être suivie ou harcelée par une personne inconnue.

Elle a expliqué qu'Amanda avait suivi des cours de chant et qu'elle avait compris à un jeune âge comment s'enregistrer alors qu'elle chantait et télécharger ces vidéos sur YouTube. C'était une époque où Justin Bieber est devenu célèbre en ligne , a-t-elle dit, et comme beaucoup d'autres jeunes, Amanda voulait aussi être célèbre.

Mme Todd a déclaré que lorsqu'Amanda restait avec elle, l'accès à Internet et à son ordinateur portable était restreint.

Mme Kenworthy a déclaré au jury au début du procès lundi que la Couronne s'attendait à présenter des preuves et à appeler des témoins pour montrer que les nombreux comptes qui auraient été utilisés pour harceler et menacer Amanda Todd étaient exploités par Aydin Coban, qui a été arrêté par la police néerlandaise à son domicile en janvier 2014.

Des agents néerlandais ont fouillé le domicile d'Aydin Coban et saisi un ordinateur de bureau, un ordinateur portable et des disques durs, a-t-elle déclaré, et des copies médico-légales du contenu des appareils ont été envoyées à la GRC en Colombie-Britannique.

Un agent de la GRC qui a examiné le matériel devrait témoigner qu'il a trouvé des preuves de comptes qui auraient été utilisés pour harceler Amanda Todd sur un ou plusieurs de ces appareils saisis, a-t-elle précisé.

Le procès entendra également la preuve des noms de fichiers faisant référence à l'adolescente, bien que le contenu de ces fichiers ne soit plus visible, a conclu la procureure Kenworthy.

Sept semaines ont été réservées pour ce procès.