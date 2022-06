Un pêcheur de Jonquière meurt noyé près de Sainte-Rose-du-Nord

Selon les premières indications fournies par la Sûreté du Québec (SQ), il ne portait pas de veste de flottaison.

Le sexagénaire s’est retrouvé dans le Grand lac Saint-Germains à la suite d’un déséquilibre de son embarcation, qui n’a cependant pas complètement chaviré. Un autre pêcheur qui l’accompagnait est également tombé à l’eau, mais il a pu regagner la rive par ses propres moyens.

L’appel pour les secours a été reçu vers 16 h.

Des policiers et des pompiers ont été dépêchés sur les lieux et, vers 17 h 30, les pompiers à bord de leur Zodiac ont récupéré l’homme. Il a été transporté par ambulance vers un centre hospitalier dans un état critique et malheureusement le décès de l’homme dans la soixantaine a été constaté plus tard en soirée , a confirmé Hélène St-Pierre, porte-parole de la SQ.

Le Grand lac Saint-Germains se trouve à quelques kilomètres au nord de la route 172.

Il y a un enquêteur ainsi qu’un membre du Service d’identité judiciaire qui sont assignés au dossier , a-t-elle poursuivi.

L'identité devrait être dévoilée mardi.

Il s’agit de la deuxième noyade à survenir en quelques semaines au Saguenay. Une femme de 34 ans est morte noyée alors qu'elle pagayait sur une planche dans le secteur de Laterrière le 19 mai dernier. Elle ne portait pas correctement sa veste de flottaison, avait-il alors été précisé.