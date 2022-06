Les Oilers balayés par l’Avalanche

Artturi Lehkonen a inscrit le but gagnant à 1:19 de la prolongation pour permettre à l’Avalanche de remporter 6-5 le quatrième match de la finale de l’Association Ouest et d’ainsi balayer les Oilers en quatre rencontres.

Cale Makar a inscrit un but et récolté quatre aides dans la victoire.

L’Avalanche accède donc à la finale de Coupe Stanley pour la troisième fois de son histoire et affrontera l’équipe gagnante du duel entre le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York.

Un seul but en première

Cale Makar a ouvert la marque en supériorité numérique après 3:46 de jeu en première avec un tir des poignets qui est passé à la gauche de Mike Smith.

Les Oilers ont bénéficié de deux supériorités numériques en première période, mais ont été incapables d’en profiter. Lors de l’absence du défenseur Erik Johnson, ils n’ont dirigé qu’un seul lancer sur Pavel Francouz alors que de l’autre côté, Mike Smith a reçu trois tirs.

Le deuxième tiers a été l'affaire des Oilers qui ont inscrit trois buts sans riposte.

Edmonton a d'abord profité d’un mauvais changement de l’Avalanche pour créer l’égalité. Zach Hyman a complété un jeu de Leon Draisaitl et de Darnell Nurse. C’était un 10e but en séries pour l’ancien des Maple Leafs.

Ryan Nugent-Hopkins a ensuite procuré l’avance aux locaux. Il a intercepté une passe pour se présenter seul devant Pavel Francouz, qu’il a déjoué d’un tir du revers.

Moins de deux minutes plus tard, Connor McDavid, lors d'un avantage numérique, a récolté un 10e but et un 31e point depuis le début des séries, c’était 3-1 pour les Oilers,

Six buts en troisième

Les visiteurs ont réduit l’écart dès la 31e seconde de jeu du troisième engagement. Le tir de Devon Toews a dévié sur le défenseur Cody Ceci avant de se retrouver derrière Mike Smith.

Les Oilers se sont redonné un coussin de deux buts alors que Zach Hyman a accepté une passe de Leon Draisaitl et a tiré sur réception.

À mi-chemin dans la période, Gabriel Landeskog a profité d'une mêlée devant le gardien des Oilers pour inscrire son huitième des séries.

Avec 6:30 à la période, Nathan MacKinnon a ramené les deux équipes à la case départ, portant le pointage 4-4.

Lors d'une supériorité numérique, Mikko Rantanen a donné l'avance aux visiteurs alors qu'il ne restait 5:13 à faire, mais les Oilers n'ont pas abandonné et Zack Kassian s'est emparé d'un retour de lancer pour inscrire le cinquième but des Oilers et ainsi forcer la prolongation.

Un premier match pour Dylan Holloway

Pour remplacer Evander Kane au sein de la formation, l’entraîneur-chef Jay Woodcroft a fait confiance au jeune Dylan Holloway, pour qui il s’agissait d’un premier match dans la LNH.

Sélectionné au premier tour (14e au total) lors du repêchage de 2020, Holloway a connu une brillante carrière universitaire au Wisconsin aux côtés de Cole Caufield du Canadien.

Cette saison, il a disputé 33 matchs dans la Ligue américaine, récoltant 22 points. En cinq matchs de séries éliminatoires, il a ajouté quatre points.