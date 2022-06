Saguenay met la main sur le drapeau de Canton-Tremblay

C'est Claudette Tremblay, une ex-conseillère municipale de l'endroit, qui avait toujours un exemplaire du drapeau et qui l'a donné à la Ville. Elle affirme l'avoir gardé chez elle depuis la fusion en 2002.

Pour Dominic Arseneau, le porte-parole de la Ville, c'était une joie de retrouver le drapeau manquant.

On est vraiment très, très heureux de l’avoir trouvé, c’était la pièce qui manquait. Quand on a enfin pu le déplier, le voir au complet, c’est un peu comme déballer un cadeau de Noël , a-t-il partagé lundi.

La devise inscrite sur le drapeau est : Sans trembler.

Le drapeau entrera dans le projet de la mairesse Julie Dufour, qui souhaite mettre de l'avant l'identité des anciennes villes qui forment aujourd'hui Saguenay.

« Ça faisait des semaines qu’on le cherchait, on n’avait aucune photo d’archives, aucune image, rien. On l’a découvert ce matin et on est heureux de le partager avec vous aujourd’hui. »