La nouvelle ligne de tri de matériaux de construction de Centrem à Alma inaugurée

Une nouvelle ligne de tri plus efficace a été inaugurée lundi matin dans les installations almatoises de Centrem. Elle permet à l'entreprise de doubler sa capacité de traitement et de mieux valoriser les matières qui y sont acheminées.

L’investissement de 3,5 M$ avait été annoncé par le Groupe Démex-Centrem au début du mois de mai.

Le nouvel équipement sert à séparer les matériaux de construction. Le tri optique permet à l'entreprise de mieux valoriser les matières issues des chantiers comme le bois, l'acier et le plastique notamment. Des 60 000 tonnes de matériaux broyés annuellement, 70 % seront revalorisés.

Au lieu d’aller à l’enfouissement, ils sont retournés sur le marché ou, dépendamment de l’endroit, ils vont le récupérer pour donner une nouvelle vie , a expliqué Yanick Tremblay, président de Centrem.

Les matières sont acheminées ici. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

En plus d'effectuer un travail plus précis, la nouvelle ligne répond en partie aux problèmes de pénurie de main-d'oeuvre.

On est rendu là, avec le manque d’employés comme partout. On a besoin de juste quatre personnes. Normalement, je pense qu’il en fallait 12. La machine trie toute seule. J’adore le numérique. On est rendu là , a exposé Mélanie Vilandré, contremaître chez Centrem.

L'entreprise a évalué la possibilité de déménager ses activités dans de nouvelles installations à Saguenay. Elle a finalement choisi Alma pour des raisons de coûts. Ce choix consolide les 45 emplois existants à Alma.

Au niveau du développement économique, on parle d’une économie circulaire alors on est vraiment dans l’économie du futur. Toutes les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ça ici, en région, c’est vraiment fabuleux. On est vers l’avenir , s’est réjouie la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Une partie de l'équipe du groupe Démex-Centrem en compagnie de la mairesse d'Alma Sylvie Beaumont. Photo : Radio-Canada

Centrem réalise également plusieurs activités de recyclage à ses installations de Saguenay. À cet endroit, un centre de transbordement sera aussi aménagé.

On va optimiser le transbordement par des manipulations moindres avec un côté environnemental puisque c’est fait avec les nouvelles normes , a conclu Yanick Tremblay.

D'après un reportage de Mélissa Paradis