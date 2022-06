Le conducteur qui a heurté des manifestants à Mission s’est présenté à la police

Un communiqué publié lundi indique que l'homme de 77 ans s'est manifesté après avoir vu la couverture de l'incident en ligne. La police a saisi la camionnette et a interrogé l'homme, et ajoute que le conducteur n'a pas été arrêté ni inculpé.

Nous avons encore besoin de quelques détails supplémentaires et demandons plus d'informations au public , a déclaré le gendarme Harrison Mohr dans le communiqué.

Quatre personnes, selon la police, ont été frappées par la camionnette samedi.

Nous n'avons pas reçu d'appels au 911 concernant la camionnette qui a traversé la marche. Cependant, nous pensons qu'il y a plus de témoins, y compris plus de personnes avec des vidéos de téléphones portables et des images de caméra-témoin qui ne se sont pas encore manifestées.

La GRC cherche spécifiquement à parler au conducteur d'un semi-remorque, peut-être de couleur bleue, qui se trouvait derrière la camionnette bleue Chevrolet Silverado car elle pense que le conducteur pourrait avoir des informations clés pour cette enquête.