La foudre frappe lors d’un tournoi de pêche : encore sous le choc deux jours plus tard

Lundi, Steeve Gagnon était encore secoué par ce qui s'est passé deux jours plus tôt.

Depuis plusieurs années, il caressait le rêve d'organiser ce concours au lac du Milieu, situé non loin de l'entrée de la réserve faunique, au nord de La Doré.

Juste avant le souper, la foudre s'est abattue sur le terrain de camping de l'un des 170 pêcheurs. Plus précisément, elle aurait frappé l’antenne d’une camionnette.

Les organisateurs Steeve Gagnon et Éric Tanguay ont rapidement alerté la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C’est du jamais-vu, c’est comme si on avait dit: "Il y a un météorite qui vient de tomber au bout du lac." On a ressenti l’onde de choc, ça nous a rentré dans le corps , a illustré le coorganisateur du tournoi de pêche, Steeve Gagnon.

Tout le monde présent sur le site a été surpris par le bruit.

Il y a une bombe qui est tombée sur le site. On a ressenti vraiment un gros boum. Et là, je me suis approché et j’ai dit à tout le monde de quitter le lac. Il restait environ quatre équipes sur le lac , a raconté un autre coorganisateur, Éric Tanguay.

Plusieurs policiers et pompiers sont intervenus après les événements. Photo : Avec l'autorisation de Patrick Bourget

Un participant, Patrick Bourget, a même vu la foudre s’abattre devant lui.

On l'a vue, on était dans une tente qui était ouverte, un genre de gazebo, et on l'a vue tomber. C'est devenu blanc et bleu, par la suite, il y a eu une boule de feu qui s'est propagée dans le chemin , a relaté le pêcheur.

Les organisateurs ont rapidement contacté les services d'urgence à l'aide d'un téléphone satellite.

Deux hommes ont été transportés à l'hôpital pour des blessures mineures.

On a des gens qui ont fait des petits chocs nerveux, probablement qu’on a des gens qui vont être obligés d’aller en parler , a poursuivi Éric Tanguay.

Une dizaine de véhicules ont été touchés par l’impact. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les plus touchés ont évidemment été ceux qui logeaient sur le terrain où la décharge est survenue.

Ils pensaient que c’était du propane qui venait de sauter. Le pare-brise était tout éclaté en araignée, un cap de roue qui avait sorti, la génératrice était défoncée, les fils d’extension étaient grillés , a énuméré Éric Tanguay.

Une dizaine de camions situés dans un rayon d'environ 150 mètres ont subi divers bris, en plus de différents équipements comme des génératrices.

C’est assez exceptionnel et je me demande pourquoi la foudre n’est pas tombée sur les arbres. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner, mais on est chanceux malgré tout ça parce qu’il y avait beaucoup de gens sur le site, tout près de 200 personnes , a souligné Aurélien Launière, directeur de la réserve faunique Ashuapmushuan.

Près 200 personnes ont participé à cette édition du tournoi, qui avait lieu cette fin de semaine dans la réserve faunique Ashuapmushuan. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Cette mésaventure n’empêchera cependant pas la tenue de la seconde édition en 2023.

