Les jeunes Gaspésiens frappés de plein fouet par la crise du logement

Une quarantaine d'intervenants œuvrant auprès des jeunes Gaspésiens en ont discuté au Quai des arts de Carleton-sur-Mer à l’occasion du premier Forum logements jeunesse Baie-des-Chaleurs lundi.

Ils seraient nombreux à vivre le phénomène de l'itinérance cachée dans la Baie-des-Chaleurs.

La location à court terme à des fins touristiques en serait l’une des causes principales.

Il y a des gens qui se font évincer de leur logement pour l'été pour que les propriétaires puissent louer à des touristes à fort prix , déplore Marie-Claude Letellier, spécialiste en santé publique et en médecine préventive.

« On a des itinérants qui gagnent leur vie, qui sont relativement bien nantis, aussi. » — Une citation de Marie-Claude Letellier, spécialiste en santé publique et en médecine préventive.

La situation est vécue très difficilement chez les jeunes à statut précaire, selon Ambroise Henry, directeur général chez Groupe ressource en logements collectifs Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.

Les jeunes en situation de vulnérabilité se retrouvent dans des situations de discrimination, observe-t-il. Ils ne font pas le poids face à des nouveaux arrivants, face à des travailleurs qui arrivent ou à des entreprises qui acquièrent du logement pour leurs travailleurs.

Faute de logements, des jeunes se retrouvent itinérants, transportant tout leur avoir sur leur dos Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Ronald Cormier, directeur général du Carrefour Jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure, croit que le manque de logements aura des conséquences à long terme pour ces jeunes.

À écouter : Entrevue avec Ronald Cormier à Bon pied bonne heure

Avant la crise actuelle, c'était déjà présent, rappelle-t-il. On peut imaginer l'accès à des logements, en ce moment, c'est très difficile. Ça fait des jeunes nomades, qui se promènent d'une communauté à l'autre et qui ont de la misère à s'ancrer.

« Ils essaient de s'entraider en devenant colocataires, mais ce n’est pas toujours facile. Souvent, il se produit des tensions. » — Une citation de Ronald Cormier, directeur général du Carrefour Jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure

On rencontre 400 à 500 jeunes par année, ajoute M. Cormier. On n’est pas des experts, plutôt des témoins, mais on voyait que la situation devenait plus critique ces dernières années.

Par ailleurs, les participants au Forum ont abordé aussi les difficultés de transition vécues par les jeunes pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse.

La santé publique régionale a aussi dévoilé les résultats préliminaires d'une étude qualitative portant sur l'itinérance.

Les participants du Forum logements Baie-des-Chaleurs étaient aussi appelés, en après-midi, à trouver des solutions.

Le Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure a organisé l'événement à la suite d'une recommandation de la Table de concertation Baie-des-Chaleurs.

Avec les informations de Roxanne Langlois