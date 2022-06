Raymond Burke condamné à 19 ans de prison pour agressions sexuelles

La juge Sandra Nishikawa a prononcé sa sentence lors du procès devant un juge seul à la Cour supérieure de Toronto, lundi après-midi. En tenant compte du temps passé en détention préventive, la peine restante de Burke est de neuf ans et 11 mois.

Il est nécessaire de dénoncer les crimes brutaux et horribles dans les termes les plus forts. Il est répréhensible de victimiser des jeunes femmes vulnérables et de les soumettre à des actes criminels brutaux , a déclaré la juge Nishikawa.

Les procureurs de la Couronne avaient initialement demandé deux peines consécutives, une de 12 ans et sept mois pour les infractions commises contre Angela English et une seconde de 12 ans pour ses crimes contre Nicole Murdock, avec un crédit pour le temps passé en détention préventive.

Burke a enlevé et brutalement attaqué les deux femmes lors d'incidents distincts dans le sud de l'Ontario en 1986, avant de s'enfuir aux États-Unis et de vivre sous une fausse identité. Il a ensuite été arrêté au Colorado pour avoir attaqué une autre femme en 1987 et y a passé plusieurs années en prison, avant d'être libéré sur parole et expulsé vers le Canada en 2015.

Un juge a ordonné un arrêt des procédures le visant en 2017 - permettant à Burke d’être en liberté pendant un certain temps - avant que la Couronne ne fasse appel. La Couronne a gagné son appel, ce qui a déclenché le début d’un nouveau procès.

Nous pouvons guérir, maintenant

En entrevue après le prononcé de la sentence, Mmes Murdock et English ont deux déclaré qu'elles avaient espéré que la peine soit plus longue.

Mmes Murdock (à gauche) et English (à droite) ont l'intention d'assister à d'éventuelles audiences de libération conditionnelle dans le but de s'assurer que Burke purge sa peine en entier. Photo : Radio-Canada / CBC

Notre vie a été ruinée pendant toutes ces années, et la sienne, pendant 19 ans , a déclaré Mme English. C'est un peu décevant.

Néanmoins, Mme Murdock espère que leur combat contribuera à donner du pouvoir à d'autres personnes qui ont été agressées sexuellement.

Même si cela nous a pris 36 ans, je vous en prie, utilisez votre voix, et ne pensez pas que vous n'avez aucune valeur ou que vous n'êtes pas appréciées, juste parce que cela vous est arrivé. Reprenez votre pouvoir , a-t-elle déclaré.

Les deux femmes ont également convenu que la condamnation les aidera à digérer ce qui s'est passé il y a tant d'années.

Nous pouvons guérir, maintenant , a déclaré Mme English.

Mmes English et Murdock ont assisté à l'audience de lundi, entourées de membres de leur famille et d’amis.